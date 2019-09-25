Зеленский: Рябошапка – мой человек, но не моя собственность

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в США встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Во время разговора СМИ задали много вопросов о скандальном телефонном разговоре президентов 25 июля и деле против младшего Байдена в Украине, которым якобы просил украинскую прокуратуру заняться Трамп.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул: "Мы не будем подыгрывать ни демократам, ни республиканцам в этом деле (говорится о так называемом "деле Байдена" – 24 канал). Генеральная прокуратура Украины – независимый орган и будет расследовать все дела. Дело Байдена – лишь одно из многих".

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Журналисты спросили, будет ли новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка заниматься этим делом. Заметим, что в стенограмме разговора Трампа и Зеленского от 25 июля был абзац, где Зеленский говорит о Рябошапке как о "100% своем человеке", и СМИ обратили на это внимание.

Рябошапка – мой человек, но не моя собственность. Вся моя команда – это мои люди. Мы прошли определенный путь избирательной кампании вместе. Я верю в Рябошапку, он должен поднимать все дела,

– категорично ответил Зеленский.

После разговора с Трампом Зеленский также сказал, что к нормандскому формату США пока не присоединятся.

О каком скандале с ГПУ, Трампом и Байденом говорится?

Встреча Трампа и Зеленского состоялась на фоне скандала, который возник из-за телефонного разговора президентов 25 июля. СМИ и демократы США обвинили Трампа в давлении на Зеленского: якобы Трамп просил Зеленского пересмотреть уголовное дело в отношении сына главного конкурента на пост президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

При этом Трамп несколько раз подчеркнул, что действующий на тот момент генпрокурор (Юрий Луценко) – профессиональный человек, и увольнять его, возможно, не лучшее решение. Заметим, что именно Луценко заменил Шокина, занимавшийся делом младшего Байдена, и прекратил это дело.

На брифинге Зеленский объяснил, что Украина – независимая страна, и ГПУ будет расследовать важные для Украины дела. И никаких обещаний по конкретным делам Зеленский Трампу не давал.

Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора – в материале 24 канала.