Голос Америки: Демократы резко отреагировали на стенограмму разговора Зеленского с Трампом
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил, что скандал раздули из ничего. Республиканцы поддержали президента США. А вот демократы отметили, что стенограмма подтвердила их худшие ожидания. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф назвал разговор шантажом и удивлен, что администрация обнародовала документ, надеясь, что это поможет президенту.
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Белый Дом обнародовал полный текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским: главные тезисы.
Источник: 24 канал
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