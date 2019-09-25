00:33
26 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
      Вєсті Кремля
      21:17, 25 сентября
      Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
      Вєсті.UA
      20:55, 25 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, 25 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Голос Америки: Демократы резко отреагировали на стенограмму разговора Зеленского с Трампом

      Голос Америки 122 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил, что скандал раздули из ничего. Республиканцы поддержали президента США. А вот демократы отметили, что стенограмма подтвердила их худшие ожидания. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф назвал разговор шантажом и удивлен, что администрация обнародовала документ, надеясь, что это поможет президенту.

      Также в выпуске:

      Белый Дом обнародовал полный текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским: главные тезисы.

      blog_ava
      Буду верить Зеленскому: Лавров рассказал, о чем говорил с украинским президентом
      25 сентября
      636
      Теги: Дональд Трамп Зеленский в США Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 25 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском
      25 сентября , 17:17 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском
      2588
      Главные новости 25 сентября: Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский
      25 сентября , 23:15 Главные новости 25 сентября: Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский
      81
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      25 сентября , 21:01 Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      Євгенія Мазур 188
      Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения
      25 сентября , 20:05 Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения
      Ірина Поліщук 495
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук