Голос Америки: Демократи різко відреагували на стенограму розмови Зеленського з Трампом
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив, що з скандал роздули з нічого. Республіканці підтримали президента США. А от демократи зазначили, що стенограма підтвердила їх найгірші очікування. Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу Адам Шифф назвав розмову шантажем і здивований, що адміністрація оприлюднила документ, сподіваючися, що це допоможе президенту.
Також у випуску:
Білий Дім оприлюднив повний текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським: головні тези.
Джерело: 24 канал
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