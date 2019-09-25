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      Зеленський: Рябошапка – моя людина, але не моя власність

      99 Читать новость на русском
      Зеленський зустрівся з президентом США 25 вересня
      Зеленський зустрівся з президентом США 25 вересня / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Під час розмови від ЗМІ лунало чимало запитань про скандальну телефонну розмову президентів 25 липня та справу проти молодшого Байдена в Україні, якою начебто просив зайнятися Трамп українську прокуратуру.

      Володимир Зеленський вкотре наголосив: "Ми не будемо підігравати ні демократам, ні республіканцям в цій справі (мовиться про так звану "справу Байдена" – 24 канал). Генеральна прокуратура України – незалежний орган і буде розслідувати всі справи. Справа Байдена – лише одна з багатьох".

      Дивіться також Голос Америки: Демократи різко відреагували на стенограму розмови Зеленського з Трампом

      Журналісти запитали, чи буде новий український генпрокурор Руслан Рябошапка займатися цією справою. Зауважимо, що у стенограмі розмови Трампа та Зеленського від 25 липня був абзац, де Зеленський говорить про Рябошапку як про "100% свою людину", і ЗМІ звернули на це увагу.

      Рябошапка – моя людина, але не моя власність. Вся моя команда – це мої люди. Ми пройшли певний шлях виборчої кампанії разом. Я вірю в Рябошапку, він має підіймати всі справи,
      – категорично відповів Зеленський. 

      Після розмови з Трампом Зеленський також сказав, що до нормандського формату США наразі не доєднаються.

      Про який скандал з ГПУ, Трампом і Байденом мовиться?

      Зустріч Трампа та Зеленського відбулася на тлі скандалу, який виник через телефонну розмову президентів 25 липня. ЗМІ та демократи США звинуватили Трампа у тиску на Зеленського: начебто Трамп просив Зеленського переглянути кримінальну справу щодо сина головного конкурента на пост президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      При цьому Трамп кілька разів наголосив, що чинний на той момент генпрокурор (Юрій Луценко) – професійна людина, і звільняти його, можливо, не найкраще рішення. Зауважимо, що саме Луценко замінив Шокіна, який займався справою молодшого Байдена, і припинив цю справу.

      На брифінгу Зеленський пояснив, що Україна – незалежна країна, і ГПУ буде розслідувати важливі для України справи. Та щодо жодних конкретних справ Зеленський обіцянок Трампу не давав.

      Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Зеленський у США Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп ГПУ Руслан Рябошапка
      Джерело: 24 канал
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