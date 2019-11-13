Министр образования Новосад заработала меньше своих заместителей в октябре

Министр образования и науки Украины заработала около 30 тысяч гривен за октябрь. У ее заместителей заработные платы значительно больше.

Информацию про заработанные деньги предоставило Министерство образования Украины на запрос журналистов "Слово и Дело".

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Базовый оклад у главы министерства, после вычета налогов, составляет 11 тысяч 636 гривен и 36 копеек. С учетом надбавок за интенсивность работы, командировок, работы в условиях режимных ограничений и других бонусов; общая сумма заработанных денег составила 30 тысяч 574 гривны.

Заработные платы заместителей министра образования за октябрь:

Юрий Полюхович – 44 тысячи 104 гривны;

– 44 тысячи 104 гривны; Евгений Стадный – 40 тысяч 616 гривен;

– 40 тысяч 616 гривен; Любомира Мандзий – 49 тысяч 857 гривен;

– 49 тысяч 857 гривен; Петр Коржевский – 48 тысяч 345 гривен;

– 48 тысяч 345 гривен; Максим Ярмистый – 44 тысячи 537 гривен;

– 44 тысячи 537 гривен; Светлана Даниленко – 47 тысяч 355 гривен.

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Сколько зарабатывают другие топ-чиновники Украины?

одна из самых высоких заработных плат у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За октябрь он заработал чуть больше 60 тысяч гривен.

Дмитрий Дубилет, который является министром Кабинета Министров, в октябре заработал 48 тысяч гривен.

министр финансов Оксана Маркарова в прошлом месяце заработала более 61 тысячи гривен.



У законотворцев выше зарплаты, чем у министров / фото: 24 канал