Міністерка освіти Новосад заробила менше за своїх заступників у жовтні

Міністерка освіти та науки України заробила близько 30 тисяч гривень за жовтень. У її заступників заробітні плати значно більші.

Інформацію про зароблені гроші надало Міністерство освіти України на запит журналістів "Слово і Діло".

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Базовий оклад в очільниці міністерства, після вирахування податків, становить 11 тисяч 636 гривень та 36 копійок. З урахуванням надбавок за інтенсивність роботи, відрядження, роботу в умовах режимних обмежень та інших бонусів; загальна сума зароблених грошей склала 30 тисяч 574 гривні.

Заробітні плати заступників міністра освіти за жовтень:

Юрій Полюхович 44 тисяч 104 гривні;

Євген Стадний – 40 тисяч 616 гривень;

Любомира Мандзій – 49 тисяч 857 гривень;

Петро Коржевський – 48 тисяч 345 гривень;

Максим Ярмистий – 44 тисяч 537 гривень;

Світлана Даниленко – 47 тисяч 355 гривень.

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Скільки заробляють інші топ-посадовці України?

одна з найвищих заробітних плат у прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. За жовтень він заробив трохи більше 60 тисяч гривень:

Дмитро Дубілет, який є міністром Кабінету Міністрів, у жовтні заробив 48 тисяч гривень;

міністерка фінансів Оксана Маркарова минулого місяця заробила понад 61 тисячу гривень.



У законотворців вищі зарплати ніж у міністрів / фото: 24 канал