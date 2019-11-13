Міністерка освіти Новосад заробила менше за своїх заступників у жовтні

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У Новосад не найвища заробітна плата в міністерстві
У Новосад не найвища заробітна плата в міністерстві / Іршава онлайн

Міністерка освіти та науки України заробила близько 30 тисяч гривень за жовтень. У її заступників заробітні плати значно більші.

Інформацію про зароблені гроші надало Міністерство освіти України на запит журналістів "Слово і Діло".

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Базовий оклад в очільниці міністерства, після вирахування податків, становить 11 тисяч 636 гривень та 36 копійок. З урахуванням надбавок за інтенсивність роботи, відрядження, роботу в умовах режимних обмежень та інших бонусів; загальна сума зароблених грошей склала 30 тисяч 574 гривні.

Заробітні плати заступників міністра освіти за жовтень:

  • Юрій Полюхович 44 тисяч 104 гривні;
  • Євген Стадний – 40 тисяч 616 гривень;
  • Любомира Мандзій – 49 тисяч 857 гривень;
  • Петро Коржевський – 48 тисяч 345 гривень;
  • Максим Ярмистий – 44 тисяч 537 гривень;
  • Світлана Даниленко – 47 тисяч 355 гривень.

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Скільки заробляють інші топ-посадовці України?

  • одна з найвищих заробітних плат у прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. За жовтень він заробив трохи більше 60 тисяч гривень:
  • Дмитро Дубілет, який є міністром Кабінету Міністрів, у жовтні заробив 48 тисяч гривень;
  • міністерка фінансів Оксана Маркарова минулого місяця заробила понад 61 тисячу гривень.

 
У законотворців вищі зарплати ніж у міністрів / фото: 24 канал

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Юрій Полюхович Зарплата Ганна Новосад Олексій Гончарук Міністерство освіти України
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