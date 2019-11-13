Міністерка освіти Новосад заробила менше за своїх заступників у жовтні
Міністерка освіти та науки України заробила близько 30 тисяч гривень за жовтень. У її заступників заробітні плати значно більші.
Інформацію про зароблені гроші надало Міністерство освіти України на запит журналістів "Слово і Діло".
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Базовий оклад в очільниці міністерства, після вирахування податків, становить 11 тисяч 636 гривень та 36 копійок. З урахуванням надбавок за інтенсивність роботи, відрядження, роботу в умовах режимних обмежень та інших бонусів; загальна сума зароблених грошей склала 30 тисяч 574 гривні.
Заробітні плати заступників міністра освіти за жовтень:
- Юрій Полюхович 44 тисяч 104 гривні;
- Євген Стадний – 40 тисяч 616 гривень;
- Любомира Мандзій – 49 тисяч 857 гривень;
- Петро Коржевський – 48 тисяч 345 гривень;
- Максим Ярмистий – 44 тисяч 537 гривень;
- Світлана Даниленко – 47 тисяч 355 гривень.
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Скільки заробляють інші топ-посадовці України?
- одна з найвищих заробітних плат у прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. За жовтень він заробив трохи більше 60 тисяч гривень:
- Дмитро Дубілет, який є міністром Кабінету Міністрів, у жовтні заробив 48 тисяч гривень;
- міністерка фінансів Оксана Маркарова минулого місяця заробила понад 61 тисячу гривень.
У законотворців вищі зарплати ніж у міністрів / фото: 24 канал