Это сложная история, – Малюська о Богдане и его должности

Министр юстиции Денис Малюська сказал, что назначение Андрея Богдана на должность председателя Офиса Президента – это сложная тема, к которой причастны его предшественники.

Об этом Малюська рассказал в интервью 24 каналу. По его словам, после того, как он стал министром, этот вопрос нигде не поднимали.

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"Сложная история. Многие обсуждалось. Честно говоря, но с того момента, когда я стал министром, этот вопрос нигде не обсуждался, не дискутировался. Потому что произошла смена названия Администрации Президента на Офис Президента. Это была история, в которую были вовлечены мои предшественники", – заявил он.

Министр добавил, что с точки зрения нормального функционирования аппарата, то в этой истории он больших проблем не видит.

"Окей, должно было быть принято решение о возможности или невозможности пребывания в должности летом. Летом этот вопрос как-то был урегулирован: законно, незаконно – пусть суд решает", – подчеркнул Малюська.

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