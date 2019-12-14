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      Это сложная история, – Малюська о Богдане и его должности

      44 Читати новину українською
      Денис Малюська / minjust.gov.ua

      Министр юстиции Денис Малюська сказал, что назначение Андрея Богдана на должность председателя Офиса Президента – это сложная тема, к которой причастны его предшественники.

      Об этом Малюська рассказал в интервью 24 каналу. По его словам, после того, как он стал министром, этот вопрос нигде не поднимали.

      К слову: Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, – министр Малюська

      "Сложная история. Многие обсуждалось. Честно говоря, но с того момента, когда я стал министром, этот вопрос нигде не обсуждался, не дискутировался. Потому что произошла смена названия Администрации Президента на Офис Президента. Это была история, в которую были вовлечены мои предшественники", – заявил он.

      Министр добавил, что с точки зрения нормального функционирования аппарата, то в этой истории он больших проблем не видит.

      "Окей, должно было быть принято решение о возможности или невозможности пребывания в должности летом. Летом этот вопрос как-то был урегулирован: законно, незаконно – пусть суд решает", – подчеркнул Малюська.

      Что известно об Андрее Богдане и как он стал главой Офиса Президента – читайте на сайте 24

      Смотрите полное интервью с Денисом Малюськой:

       

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      14 декабря
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство юстиции Денис Малюська Офіс Президента Андрей Богдан
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