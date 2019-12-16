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      Новому харчуванню в армії бути: суд розблокував ухвалу, що демотивувала військових

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      Харчування в армії / inshaua.com

      Шостий апеляційний адмінсуд Києва розблокував дію наказу Міноборони про переведення військових на нову систему харчування. До слова, це – ключова реформа ЗСУ, що повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу.

      Річ у тім, що Окружний адмінсуд у липні зупинив реформу, яка передбачала перехід української армії на систему харчування, що відповідає стандартам НАТО. Про скасування такої ухвали інформує пресслужба Міністерства оборони України.

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      Там кажуть: позивач наполягав на тому, що наказ міністерства начебто містив ознаки регуляторного акту та регулював адміністративні відносини між Міноборони та господарюючими суб’єктами, тому підлягав скасуванню через прийняття з порушенням відповідної процедури.

      В суді представники оборонного відомства довели, що вказаний наказ мав розпорядчий характер.

      В рамках судових слухань, які неодноразово переносили з різних причин, Міністерство оборони зібрало та долучило до матеріалів справи усі належні докази, що повністю спростовують позовні вимоги,
      – мовиться у повідомленні.

      Рішення суду вже прокоментував міністр оборони Андрій Загороднюк на своїй фейсбук-сторінці.

      Отже, що далі? Нині на нове харчування перейшли 73 частини. У черзі – ще 285 частин, перехід яких на колії цивілізованого харчування зупинила судова тяганина,
      – уточнив він.

      Однак, Загороднюк зауважив: найзапекліший юридичний бій почнеться 21 січня 2020 року, саме тоді суд розпочне розгляд справи по суті.

      Що відомо про нову систему харчування в армії:

      • Інтенсивний перехід на неї почав відбуватися у 2018 році.
      • Система дозволила збільшити набір продуктів з 30 до 400 одиниць та значно покращити рівень та якість харчування військовослужбовців.
      • Зокрема, до раціону оборонців додали свіжі овочі, фрукти, а також каву.
      • Станом на липень 2019 року половина українських військових перейшла на нову систему харчування за каталогом.
      • До кінця 2019 року планували перевести на таке харчування 100% особового складу.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Рішення суду Апеляційний суд Києва Міністерство оборони України
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