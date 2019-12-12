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      ЗСУ отримають другий за рік військовий літак Іл-76МД: фото

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      ЗСУ отримають другий за рік військовий літак Іл-76МД / armyinform.com.ua

      Збройні сили України вже незабаром отримають оновлений військово-транспортний літак Іл-76МД. Його надасть Миколаївський авіаційний ремонтний завод "НАРП".

      Як повідомляє інформагентство Міноборони України "АрміяInform", літак обладнаний сучасними пристроями для здійснення польотів міжнародними трасами. Також на борту Іл-76МД встановлена нова цифрова система БУР (бортовий пристрій реєстрації параметрів польоту). Він дозволяє підвищити якість аналізу польотної інформації.

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      Начальник відділу експлуатації ЗСУ полковник Борис Бондарчук наголосив, що наявність цього обладнання на борту є надзвичайно важливим. Адже це є важливим фактором для отримання військовими частинами необхідних бойових можливостей, що зараз формуються за принципами й підходами НАТО.

      Також у ЗСУ додали, що з кожним роком літаки військово-транспортної авіації все частіше залучають до заходів міжнародного співробітництва.

      Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений конструкторським бюро імені Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Є першим в історії СРСР військово-транспортним літаком з турбореактивними двигунами.


      Літак Іл-76МД

      У квітні Повітряні сили ЗСУ отримали черговий оновлений штурмовик Су-25. Він пройшов капітальний ремонт та часткову модернізацію – це покращить якість виконання низки завдань. 


      Модернізований Су-25

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Збройні сили України Ремонт НАТО авіація
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