ВСУ получат модернизированный военный самолет Ил-76МД: фото

Вооруженные силы Украины уже вскоре получат обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД. Его предоставит Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРП".

Как сообщает информагентство Минобороны Украины "АрмияInform", самолет оборудован современными устройствами для осуществления полетов международными трассами. Также на борту Ил-76МД установлена новая цифровая система БУР (бортовой устройство регистрации параметров полета). Он позволяет повысить качество анализа полетной информации.

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Начальник отдела эксплуатации ВСУ полковник Борис Бондарчук подчеркнул, что наличие этого оборудования на борту является чрезвычайно важным. Ведь это является важным фактором для получения воинскими частями необходимых боевых возможностей, которые сейчас формируются по принципам и подходам НАТО.

Также в ВСУ добавили, что с каждым годом самолеты военно-транспортной авиации все чаще привлекают к мероприятиям международного сотрудничества.

Ил-76 – советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный конструкторским бюро имени Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.



Самолет Ил-76МД

В апреле Воздушные силы ВСУ получили очередной обновленный штурмовик Су-25. Он прошел капитальный ремонт и частичную модернизацию – это улучшит качество выполнения ряда задач.



Модернизированный Су-25