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      Новому питанию в армии быть: суд разблокировал постановление, демотивировавшее военных

      70 Читати новину українською
      Питание в армии / inshaua.com

      Шестой апелляционный админсуд Киева разблокировал действие приказа Минобороны о переводе военных на новую систему питания. К слову, это – ключевая реформа ВСУ, полностью соответствующая стандартам армий ведущих стран мира.

      Дело в том, что Окружной админсуд в июле остановил реформу, которая предусматривала переход украинской армии на систему питания, соответствующую стандартам НАТО. Об отмене такого постановления информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

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      Там говорят: истец настаивал на том, что приказ министерства якобы содержал признаки регуляторного акта и регулировал административные отношения между Минобороны и хозяйствующими субъектами, поэтому подлежал отмене через принятие с нарушением соответствующей процедуры.

      В суде представители оборонного ведомства доказали, что указанный приказ имел распорядительный характер.

      В рамках судебных слушаний, которые неоднократно переносили по разным причинам, Министерство обороны собрало и приобщило к материалам дела все необходимые доказательства, опровергающие исковые требования,
      – говорится в сообщении.

      Решение суда уже прокомментировал министр обороны Андрей Загороднюк на своей фейсбук-странице.

      Итак, что дальше? Сейчас на новое питание перешли 73 части. В очереди – еще 285 частей, переход которых на путь цивилизованного питания остановила судебная волокита,
      – уточнил он.

      Однако Загороднюк отметил: заядлый юридический бой начнется 21 января 2020 года, именно тогда суд начнет рассмотрение дела по существу.

      Что известно о новой системе питания в армии:

      • Интенсивный переход на нее состоялся в 2018 году.
      • Система позволила увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
      • В частности, в рацион защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе.
      • По состоянию на июль 2019 года половина украинских военных перешла на новую систему питания по каталогу.
      • К концу 2019 года планировали перевести на такое питание 100% личного состава.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Міністерство оборони України Апелляционний суд Киева Решение суда Вооруженные силы Украины
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