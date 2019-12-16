Новому питанию в армии быть: суд разблокировал постановление, демотивировавшее военных
Шестой апелляционный админсуд Киева разблокировал действие приказа Минобороны о переводе военных на новую систему питания. К слову, это – ключевая реформа ВСУ, полностью соответствующая стандартам армий ведущих стран мира.
Дело в том, что Окружной админсуд в июле остановил реформу, которая предусматривала переход украинской армии на систему питания, соответствующую стандартам НАТО. Об отмене такого постановления информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Там говорят: истец настаивал на том, что приказ министерства якобы содержал признаки регуляторного акта и регулировал административные отношения между Минобороны и хозяйствующими субъектами, поэтому подлежал отмене через принятие с нарушением соответствующей процедуры.
В суде представители оборонного ведомства доказали, что указанный приказ имел распорядительный характер.
В рамках судебных слушаний, которые неоднократно переносили по разным причинам, Министерство обороны собрало и приобщило к материалам дела все необходимые доказательства, опровергающие исковые требования,
– говорится в сообщении.
Решение суда уже прокомментировал министр обороны Андрей Загороднюк на своей фейсбук-странице.
Итак, что дальше? Сейчас на новое питание перешли 73 части. В очереди – еще 285 частей, переход которых на путь цивилизованного питания остановила судебная волокита,
– уточнил он.
Однако Загороднюк отметил: заядлый юридический бой начнется 21 января 2020 года, именно тогда суд начнет рассмотрение дела по существу.
Что известно о новой системе питания в армии:
- Интенсивный переход на нее состоялся в 2018 году.
- Система позволила увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
- В частности, в рацион защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе.
- По состоянию на июль 2019 года половина украинских военных перешла на новую систему питания по каталогу.
- К концу 2019 года планировали перевести на такое питание 100% личного состава.