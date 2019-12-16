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      Новіков стане новим головою НАЗК: що про нього відомо

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      Комісія обрала Новікова новим головою НАЗК / Колаж 24 каналу

      Конкурсна комісія провела співбесіди із кандидатами на голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з результатами, НАЗК очолить Новіков Олександр. Відповідне рішення має затвердили Кабмін.

      Під час засідання комісії з відбору кандидатів на фінальному засіданні Ольга Кобилинська повідомила, що Новіков "об'єктивно був найсильнішим кандидатом на усіх етапах відбору", передає кореспондентка 24 каналу.

      До теми: Прокуратура оголосила обвинувачення ексголові НАЗК Корчак

      "Сподіваємось, він перезавантажить діяльність НАЗК", – наголосила Кобилинська.

      Зауважимо, що у своєму мотиваційному листі Новіков зазначив, що має тривалий і результативний досвід роботи за повноваженнями НАЗК.

      Олександр Новіков: коротка біографія

      Олександр Новіков пропрацював в органах прокуратури Сумщини з 2004 по 2012 рік.

      • 2004-2007 – слідчий помічник прокурора міста Суми.
      • 2007-2012 – прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства. Прокурор відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Сумської області.
      • 2012-2014 прокурор відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави ГПУ.

      Згодом Новіков переїхав до Києва, з 2014 року продовжив роботу у одному із відділів ГПУ. Не є членом жодної політичної партії.

      Відповідно до інформації в декларації за 2018 рік обраного кандидата, Новіков працює в Генеральній прокуратурі України, розмір його заробітної платні становить 562 481 грн. Окрім того, він має на рахунку 110 тисяч гривень.

      Що відомо про інших кандидатів на посаду голови НАЗК

      До цього етапу перевірку пройшли одразу 8 кандидатів:

      • Микола Юпатін – заступник керівника управління внутрішнього контролю НАБУ:
        Під час співбесіди він зазначив, що найголовніше для нього – це команда. Він запропонував створити у НАЗК управління внутрішнього контролю та запобігання корупції;
      • Дмитро Булах – голова правління ГО "Харківський антикорупційний центр":
        Він переконаний, що одним з ключових питань до НАЗК є довіра з боку громадськості. Тому пропонує демонструвати відкриту діяльність Нацагентства, щоб усі охочі мали доступ до приміщення та працівників;
      • Юрій Кравченко – директор харківського теруправління НАБУ:
        Він вже зміг назвати людей, яких би взяв собі у заступники. Крім того, запевнив, що у НАЗК працюють не лише погані люди;
      • Олександр Новіков – прокурор департаменту нагляду зща дотриманням законів ГПУ:
        За його словами, ця робота потрібна йому для того, аби довести, що антикорупційні інституції можуть діяти;
      • Олександр Цивінський – керівник Третього відділу детективів НАБУ:
        Запевнив, що готовий за 4 роки підвищити індекс сприйняття корупції до 50-55 балів. У цьому йому мають допомогти люди, автоматизована система перевірок декларацій, якісна антикорупційна стратегія і робота з фінансуванням політичних партій;
      • Іван Пресняков – антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності "Долучайся!":
        Запевнив, що готовий прислуховуватись до того, що говорить партія влади. Також він додав, що планує розбудовувати систему комунікації зі стейкхолдерами і якісну пресслужбу Агентства;
      • Микола Хавронюк – професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права НаУКМА:
        Заявив про бажання запустити роботу аналітичних підрозділів у НАЗК. На його думку, вони мають орієнтуватися на викривачів та уповноважених осіб міністерств. Крім того, він хотів би, щоб в Агентстві були фахівці з різних галузей, які б відповідали за боротьбу з корупцією у них;
      • Роман Осипчук – керівник управління внутрішнього контролю НАБУ:
        Він розповів про важливість запровадження відкритої й прозорої процедури лобіювання інтересів. Мовляв, таке лобіювання однаково буде, тому краще, щоб це робилося за правилами.


      Кандидати на пост голови НАЗК / інфографіка TI

      Відзначимо, що 20 жовтня уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, Наталію Новак призначили тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

      Що відомо про попередніх очільників НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції було створене у 2015 році. Першою його очільницею стала Наталія Корчак. Згодом Агентство очолював Владислав Мангул.

      У різний час членами НАЗК також були нинішні генпрокурор Руслан Рябошапка і головний військовий прокурор Віктор Чумак.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики НАЗК
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