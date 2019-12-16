Новиков станет новым главой НАПК: что о нем известно

Конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами на главу Национального агентства по вопросам предотвращение коррупции. Согласно результатам, НАПК возглавит Новиков Александр. Соответствующее решение должен утвердить Кабмин.

Во время заседания комиссии по отбору кандидатов на финальном заседании Ольга Кобылинская сообщила, что Новиков "объективно был самым сильным кандидатом на всех епатах отбора", передает корреспондент 24 канала.

К теме: Прокуратура объявила обвинения экс-главе НАПК Корчак

"Надеемся, он перезагрузит деятельность НАПК", – отметила Кобылинская.

Заметим, что в своем мотивационном письме Новиков отметил, что имеет длительный и результативный опыт работы по полномочиям НАПК.

Александр Новиков: краткая биография

Александр Новиков проработал в органах прокуратуры Сумской области около 8 лет – с 2004 по 2012 год.

2004-2007 – следственный помощник прокурора города Сумы.

2007-2012 – прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия. Прокурор отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области.

2012-2014 прокурор отдела защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ.

Впоследствии Новиков переехал в Киев, с 2014 года продолжил работу в одном из отделов ГПУ. Не является членом ни одной политической партии.

Согласно информации в декларации за 2018 год избранного кандидата, Новиков работает в Генеральной прокуратуре Украины, размер его заработной платы составляет 562 481 грн. Кроме того, он имеет на счету 110 тысяч гривен.

Что известно о других кандидатах на должность главы НАПК

До этого этапа проверку прошли сразу 8 кандидатов:

Николай Юпатин – заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ:

Во время собеседования он отметил, что самое главное для него – это команда. Он предложил создать в НАПК управление внутреннего контроля и предотвращения коррупции;

– заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ: Во время собеседования он отметил, что самое главное для него – это команда. Он предложил создать в НАПК управление внутреннего контроля и предотвращения коррупции; Дмитрий Булах – глава правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр":

Он убежден, что одним из ключевых вопросов в НАПК является доверие со стороны общественности. Поэтому предлагает демонстрировать открытую деятельность Нацагентства, чтобы все желающие имели доступ в помещение и к работникам;

– глава правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр": Он убежден, что одним из ключевых вопросов в НАПК является доверие со стороны общественности. Поэтому предлагает демонстрировать открытую деятельность Нацагентства, чтобы все желающие имели доступ в помещение и к работникам; Юрий Кравченко – директор харьковского теруправления НАБУ:

Он уже смог назвать людей, которых бы взял себе в заместители. Кроме того, заверил, что в НАПК работают не только плохие люди;

– директор харьковского теруправления НАБУ: Он уже смог назвать людей, которых бы взял себе в заместители. Кроме того, заверил, что в НАПК работают не только плохие люди; Александр Новиков – прокурор департамента надзора зща соблюдением законов ГПУ:

По его словам, эта работа нужна ему для того, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать;

– прокурор департамента надзора зща соблюдением законов ГПУ: По его словам, эта работа нужна ему для того, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать; Александр Цивинский – руководитель Третьего отдела детективов НАБУ:

Заверил, что готов за 4 года повысить индекс восприятия коррупции до 50-55 баллов. В этом ему должны помочь люди, автоматизированная система проверок деклараций, качественная антикоррупционная стратегия и работа с финансированием политических партий;

– руководитель Третьего отдела детективов НАБУ: Заверил, что готов за 4 года повысить индекс восприятия коррупции до 50-55 баллов. В этом ему должны помочь люди, автоматизированная система проверок деклараций, качественная антикоррупционная стратегия и работа с финансированием политических партий; Иван Пресняков – антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Включайся!":

Заверил, что готов прислушиваться к тому, что говорит партия власти. Также он добавил, что планирует развивать систему коммуникации со стейкхолдерами и качественную пресс-службу Агентства;

– антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Включайся!": Заверил, что готов прислушиваться к тому, что говорит партия власти. Также он добавил, что планирует развивать систему коммуникации со стейкхолдерами и качественную пресс-службу Агентства; Николай Хавронюк – профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА:

Заявил о желании запустить работу аналитических подразделений в НАПК. По его мнению, они должны ориентироваться на обличителей и уполномоченных лиц министерств. Кроме того, он хотел бы, чтобы в Агентстве были специалисты из разных отраслей, которые бы отвечали за борьбу с коррупцией у них;

– профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА: Заявил о желании запустить работу аналитических подразделений в НАПК. По его мнению, они должны ориентироваться на обличителей и уполномоченных лиц министерств. Кроме того, он хотел бы, чтобы в Агентстве были специалисты из разных отраслей, которые бы отвечали за борьбу с коррупцией у них; Роман Осипчук – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ:

Он рассказал о важности введения открытой и прозрачной процедуры лоббирования интересов. Мол, такое лоббирование все равно будет, поэтому лучше, чтобы это делалось по правилам.



Кандидаты на пост главы НАПК / инфографика TI

Отметим, что 20 октября правительство на своем заседании приняло ряд кадровых решений, в частности, Наталью Новак назначили временно исполняющей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Что известно о предыдущих руководителях НАПК? Национальное агентство по предупреждению коррупции было создано в 2015 году. Первой его руководительницей стала Наталья Корчак. Впоследствии Агентство возглавлял Владислав Мангул.



В разное время членами НАПК также были нынешние генпрокурор Руслан Рябошапка и главный военный прокурор Виктор Чумак.