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      Прокуратура объявила обвинения экс-главе НАПК Корчак

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      Прокурор объявил обвинения Наталье Корчак / novynarnia.com

      Прокурор объявил в Антикоррупционном суде обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы НАЗК Натальи Корчак. Ее обвиняют в пользовании незадекларированным автомобилем стоимостью более полумиллиона гривен.

      Обвинительный акт был объявлен после начала рассмотрения дела по существу, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

      К слову: Дело против экс-главы НАЗК Корчак: НАБУ завершило расследование

      В 2016 году близкое к Наталье Корчак лицо приобрело автомобиль стоимостью 544 тысячи гривен, которым постоянно пользовались сама глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и ее муж. Несмотря на это, о авто не было и упоминания в декларации Корчак.

      Бывшую чиновницу обвиняют по статье о декларирование недостоверной информации. Если вину Натальи Корчак докажут, ей может грозить до 2 лет за решеткой. Следующее заседание суда по этому делу состоится 27 января 2020 года.

      Что известно о Наталии Корчак?
      Наталья Корчак – украинский юрист и глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции в период с 2016 по 2018 год.

      Интересно, что НАЗК, когда-то возглавляемое Натальей Корчак, занимается именно проверкой деклараций чиновников. Сейчас же его экс-главу подозревают в декларировании недостоверной информации.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Коррупция САП НАПК Новости политики
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