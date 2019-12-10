Прокуратура объявила обвинения экс-главе НАПК Корчак

Прокурор объявил в Антикоррупционном суде обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы НАЗК Натальи Корчак. Ее обвиняют в пользовании незадекларированным автомобилем стоимостью более полумиллиона гривен.

Обвинительный акт был объявлен после начала рассмотрения дела по существу, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

К слову: Дело против экс-главы НАЗК Корчак: НАБУ завершило расследование

В 2016 году близкое к Наталье Корчак лицо приобрело автомобиль стоимостью 544 тысячи гривен, которым постоянно пользовались сама глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и ее муж. Несмотря на это, о авто не было и упоминания в декларации Корчак.

Бывшую чиновницу обвиняют по статье о декларирование недостоверной информации. Если вину Натальи Корчак докажут, ей может грозить до 2 лет за решеткой. Следующее заседание суда по этому делу состоится 27 января 2020 года.

Что известно о Наталии Корчак?

Наталья Корчак – украинский юрист и глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции в период с 2016 по 2018 год.



Интересно, что НАЗК, когда-то возглавляемое Натальей Корчак, занимается именно проверкой деклараций чиновников. Сейчас же его экс-главу подозревают в декларировании недостоверной информации.