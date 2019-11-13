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      Дело против экс-главы НАПК Корчак: НАБУ завершило расследование

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      Наталья Корчак
      Наталья Корчак / фото из соцсетей

      Детективы НАБУ вместе с прокурорами САП завершили досудебное расследование по делу Натальи Корчак – бывшей руководительницы НАПК. Чиновницу обвиняют в недекларировании состояния на сумму в 544 тысяч гривен.

      Корчак и ее защитникам уже открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После этого на экс-главу НАПК составят обвинительный акт, который отправят в суд. Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

      К теме: НАБУ сообщил о подозрении экс-главе НАПК Наталии Корчак

      Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в свою декларацию за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании.

      Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании бывшей чиновницы и ее мужа.

      По закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 год, впрочем Корчак так этого и не сделала.

      Вот как сама Корчак комментирует объявление подозрения и открытие дела:

      Какое наказание может грозить Корчак?

      • Штраф от 42 500 до 51 000 гривен;
      • Или общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
      • Или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      Что известно о Наталье Корчак?Наталья Корчак – украинский юрист и руководительница Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции в период с 2016 по 2018 год.

      Интересно, что НАПК, когда возглавлялось Натальей Корчак, занималось именно проверкой деклараций чиновников. Сейчас же его экс-главу подозревают в декларировании недостоверной информации.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины е-декларирование НАПК НАБУ
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