Справа проти ексголови НАЗК Корчак: НАБУ завершило розслідування

Детективи НАБУ разом із прокурорами САП завершили досудове розслідування у справі Наталі Корчак – колишньої керівниці НАЗК. Чиновницю звинувачують у недекларуванні статків на суму в 544 тисячі гривень.

Корчак та її захисникам вже відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього на ексглаву НАЗК складуть обвинувальний акт, який відправлять до суду. Про це інформує пресслужба НАБУ.

До теми: НАБУ повідомило про підозру ексголові НАЗК Наталі Корчак

Слідство встановило, що колишня членкиня НАЗК не внесла до своєї декларації за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні.

Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тисячі гривень, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці та її чоловіка.

За законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, втім Корчак так цього і не зробила.

Ось, як сама Корчак коментує оголошення їй підозри та відкриття справи:

Яке покарання може загрожувати Корчак?

Штраф від 42 500 до 51 000 гривень;

Або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин;

Або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що відомо про Наталю Корчак?Наталя Корчак – українська юристка та очільниця Національного агентства України з питань запобігання корупції у період з 2016 по 2018 рік.



Цікаво, що НАЗК, колись очолюване Наталією Корчак, займається саме перевіркою декларацій чиновників. Нині ж його ексочільницю підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.