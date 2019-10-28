НАБУ повідомило про підозру ексголові НАЗК Наталі Корчак

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишній очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак. Ексчиновницю підозрюють у декларування недостовірної інформації.

Так, правоохоронці підозрюють, що вона не задекларувала майна на 544 тисячі гривень, повідомляє НАБУ.

Цікаво: Зустріч Зеленського з антикорупціонерами: головні тези

Мовиться про декларацію за 2016 рік, куди Наталя Корчак "забула" вписати автомобіль, який був у постійному користуванні її сім'ї. Це авто у 2016 році мати її чоловіка придбала за 544 тисячі гривень.

Втім, оскільки транспортний засіб перебував у постійному користуванні сім'ї Наталі Корчак, вона мала внести його до своєї звітної декларації.

Що відомо про Наталю Корчак?Наталя Корчак – українська юристка та очільниця Національного агентсва України з питань запобігання корупції у період з 2016 по 2018 рік.



Цікаво, що НАЗК, колись очолюване Наталією Корчак, займається саме перевіркою декларацій чиновників. Нині ж його ексочільницю підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.