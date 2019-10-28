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      НАБУ повідомило про підозру ексголові НАЗК Наталі Корчак

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      Наталю Корчак вручили підозру у декларуванні недостовірної інформації
      Наталю Корчак вручили підозру у декларуванні недостовірної інформації / yvu.com.ua

      Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишній очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак. Ексчиновницю підозрюють у декларування недостовірної інформації.

      Так, правоохоронці підозрюють, що вона не задекларувала майна на 544 тисячі гривень, повідомляє НАБУ.

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      Мовиться про декларацію за 2016 рік, куди Наталя Корчак "забула" вписати автомобіль, який був у постійному користуванні її сім'ї. Це авто у 2016 році мати її чоловіка придбала за 544 тисячі гривень.

      Втім, оскільки транспортний засіб перебував у постійному користуванні сім'ї Наталі Корчак, вона мала внести його до своєї звітної декларації.

      Що відомо про Наталю Корчак?Наталя Корчак – українська юристка та очільниця Національного агентсва України з питань запобігання корупції у період з 2016 по 2018 рік.

      Цікаво, що НАЗК, колись очолюване Наталією Корчак, займається саме перевіркою декларацій чиновників. Нині ж його ексочільницю підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ НАЗК Корупція
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