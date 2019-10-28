НАБУ сообщило о подозрении экс-главе НАПК Натали Корчак

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшей руководительнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натали Корчак. Экс-чиновницу подозревают в декларировании недостоверной информации.

Так, правоохранители подозревают, что она не задекларировала имущества на 544 тысячи гривен, сообщает НАБУ.

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Говорится о декларации за 2016 год, куда Наталья Корчак "забыла" вписать автомобиль, который был в постоянном пользовании ее семьи. Это авто в 2016 году мать ее мужа приобрела за 544 тысячи гривен.

Впрочем, поскольку транспортное средство находилось в постоянном пользовании семьи Натальи Корчак, она должна была внести его в свою отчетную декларацию.

Что известно о Наталье Корчак?

Наталья Корчак – украинский юрист и руководительница Национального агентсва Украины по вопросам предотвращения коррупции в период с 2016 по 2018 год.



Интересно, что НАПК, некогда возглавляемое Натальей Корчак, занимается именно проверкой деклараций чиновников. Сейчас же его экс-руководительницу подозревают в декларировании недостоверной информации.