Встреча Зеленского с антикоррупционерами: главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями НАБУ и САП. Во время встречи президент, в частности, подчеркнул необходимость справедливых приговоров для коррупционеров и обещал независимость правоохранителям в борьбе с ними.

Со своим заявлением Владимир Зеленский выступил перед детективами Национального антикоррупционного бюро, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Интересно: Зеленский передал 5 государственных компаний на приватизацию Выступление Зеленского – главные тезисы Запрос общества на посадки коррупционеров

"Сегодня есть запрос общества на торжество справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. Это уже исключительно вопрос вашего профессионализма и энергии. Мы приехали, чтобы зарядить вас этой энергией", – сказал президент.

"Сегодня есть запрос общества на торжество справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. Это уже исключительно вопрос вашего профессионализма и энергии. Мы приехали, чтобы зарядить вас этой энергией", – сказал президент. Антикоррупционеры останутся независимыми от власти

"Я хочу, что вы понимали: мы на вас влиять не будем. Мы этого не хотим, но зато хотим, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы на вас влиять не будем, но если кто-то на вас давит, то вы нам говорите – на них будем", – заявил Владимир Зеленский.

"Я хочу, что вы понимали: мы на вас влиять не будем. Мы этого не хотим, но зато хотим, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы на вас влиять не будем, но если кто-то на вас давит, то вы нам говорите – на них будем", – заявил Владимир Зеленский. Проблемы с судебной системой

"Пожалуйста, доводите свои дела до суда. С судом тоже не все легко, но мы будем над этим работать. Мы так же не будем влиять, но будем тщательно с этим работать", – пообещал глава государства. Выступление Зеленского перед детективами и прокурорами: смотрите видео