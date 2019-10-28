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      Встреча Зеленского с антикоррупционерами: главные тезисы

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      Зеленский встретился с прокурорами САП и детективами НАБУ
      Зеленский встретился с прокурорами САП и детективами НАБУ / pmg.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями НАБУ и САП. Во время встречи президент, в частности, подчеркнул необходимость справедливых приговоров для коррупционеров и обещал независимость правоохранителям в борьбе с ними.

      Со своим заявлением Владимир Зеленский выступил перед детективами Национального антикоррупционного бюро, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

      Интересно: Зеленский передал 5 государственных компаний на приватизацию

      Выступление Зеленского – главные тезисы

      • Запрос общества на посадки коррупционеров
        "Сегодня есть запрос общества на торжество справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. Это уже исключительно вопрос вашего профессионализма и энергии. Мы приехали, чтобы зарядить вас этой энергией", – сказал президент.
      • Антикоррупционеры останутся независимыми от власти
        "Я хочу, что вы понимали: мы на вас влиять не будем. Мы этого не хотим, но зато хотим, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы на вас влиять не будем, но если кто-то на вас давит, то вы нам говорите – на них будем", – заявил Владимир Зеленский.
      • Проблемы с судебной системой
        "Пожалуйста, доводите свои дела до суда. С судом тоже не все легко, но мы будем над этим работать. Мы так же не будем влиять, но будем тщательно с этим работать", – пообещал глава государства.

      Выступление Зеленского перед детективами и прокурорами: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: НАБУ Новости Украины Новости политики Коррупция Владимир Зеленский САП Президент Украины
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