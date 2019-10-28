Зустріч Зеленського з антикорупціонерами: головні тези
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками НАБУ і САП. Під час зустрічі президент, зокрема, наголосив на необхідності справедливих вироків для корупціонерів та обіцяв незалежність правоохоронцям у боротьбі з ними.
Зі своєю заявою Володимир Зеленський виступив перед детективами Національного антикорупційного бюро та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Виступ Зеленського – головні тези
- Запит суспільства на посадки корупціонерів
"Сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості, на те, аби всі корупціонери були за ґратами. Це вже виключно питання ваших професіоналізму та енергії. Ми приїхали, щоб зарядити вас цією енергією", – сказав президент.
- Антикорупціонери залишаться незалежними від влади
"Я хочу, що ви розуміли: ми на вас впливати не будемо. Ми цього не хочемо, але натомість хочемо, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми на вас впливати не будемо, але якщо хтось на вас тисне, то ви нам кажіть – на них будемо", – заявив Володимир Зеленський.
- Проблеми з судовою системою
"Будь ласка, доводьте свої справи до суду. З судом теж не все легко, але ми будемо над цим працювати. Ми так само не будемо впливати, але будемо ретельно з цим працювати", – пообіцяв глава держави.
Виступ Зеленського перед детективами та прокурорами: дивіться відео
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