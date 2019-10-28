Зустріч Зеленського з антикорупціонерами: головні тези

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками НАБУ і САП. Під час зустрічі президент, зокрема, наголосив на необхідності справедливих вироків для корупціонерів та обіцяв незалежність правоохоронцям у боротьбі з ними.

Зі своєю заявою Володимир Зеленський виступив перед детективами Національного антикорупційного бюро та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цікаво: Зеленський передав 5 державних компаній на приватизацію Виступ Зеленського – головні тези Запит суспільства на посадки корупціонерів

"Сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості, на те, аби всі корупціонери були за ґратами. Це вже виключно питання ваших професіоналізму та енергії. Ми приїхали, щоб зарядити вас цією енергією", – сказав президент.

"Сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості, на те, аби всі корупціонери були за ґратами. Це вже виключно питання ваших професіоналізму та енергії. Ми приїхали, щоб зарядити вас цією енергією", – сказав президент. Антикорупціонери залишаться незалежними від влади

"Я хочу, що ви розуміли: ми на вас впливати не будемо. Ми цього не хочемо, але натомість хочемо, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми на вас впливати не будемо, але якщо хтось на вас тисне, то ви нам кажіть – на них будемо", – заявив Володимир Зеленський.

"Я хочу, що ви розуміли: ми на вас впливати не будемо. Ми цього не хочемо, але натомість хочемо, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми на вас впливати не будемо, але якщо хтось на вас тисне, то ви нам кажіть – на них будемо", – заявив Володимир Зеленський. Проблеми з судовою системою

"Будь ласка, доводьте свої справи до суду. З судом теж не все легко, але ми будемо над цим працювати. Ми так само не будемо впливати, але будемо ретельно з цим працювати", – пообіцяв глава держави. Виступ Зеленського перед детективами та прокурорами: дивіться відео