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      Зустріч Зеленського з антикорупціонерами: головні тези

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      Зеленський зустрівся з прокурорами САП і детективами НАБУ
      Зеленський зустрівся з прокурорами САП і детективами НАБУ / pmg.ua

      Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками НАБУ і САП. Під час зустрічі президент, зокрема, наголосив на необхідності справедливих вироків для корупціонерів та обіцяв незалежність правоохоронцям у боротьбі з ними.

      Зі своєю заявою Володимир Зеленський виступив перед детективами Національного антикорупційного бюро та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

      Цікаво: Зеленський передав 5 державних компаній на приватизацію

      Виступ Зеленського – головні тези

      • Запит суспільства на посадки корупціонерів
        "Сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості, на те, аби всі корупціонери були за ґратами. Це вже виключно питання ваших професіоналізму та енергії. Ми приїхали, щоб зарядити вас цією енергією", – сказав президент.
      • Антикорупціонери залишаться незалежними від влади
        "Я хочу, що ви розуміли: ми на вас впливати не будемо. Ми цього не хочемо, але натомість хочемо, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми на вас впливати не будемо, але якщо хтось на вас тисне, то ви нам кажіть – на них будемо", – заявив Володимир Зеленський.
      • Проблеми з судовою системою
        "Будь ласка, доводьте свої справи до суду. З судом теж не все легко, але ми будемо над цим працювати. Ми так само не будемо впливати, але будемо ретельно з цим працювати", – пообіцяв глава держави.

      Виступ Зеленського перед детективами та прокурорами: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Корупція Володимир Зеленський Президент України САП
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