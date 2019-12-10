Прокуратура оголосила обвинувачення ексголові НАЗК Корчак

Прокурор оголосив в Антикорупційному суді обвинувальний акт щодо колишньої очільниці НАЗК Наталії Корчак. Її звинувачують у користуванні незадекларованим автомобілем вартістю понад пів мільйона гривень.

Обвинувальний акт було оголошено після початку розгляду справи по суті, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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У 2016 році близька особа до Наталії Корчак придбала автомобіль вартістю 544 тисячі гривень, яким постійно користувалися сама очільниця Нацагентства з питань запобігання корупції та її чоловік. Попри це, про авто не було і згадки у декларації Корчак.

Колишню чиновницю звинувачують за статтею про декларування недостовірної інформації. Якщо провину Наталії Корчак доведуть, їй може загрожувати до 2 років за ґратами. Наступне засідання суду у цій справі відбудеться 27 січня 2020 року.

Що відомо про Наталію Корчак?Наталія Корчак – українська юристка та очільниця Національного агентства України з питань запобігання корупції у період з 2016 по 2018 рік.



Цікаво, що НАЗК, колись очолюване Наталією Корчак, займається саме перевіркою декларацій чиновників. Нині ж його ексочільницю підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.