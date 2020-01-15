НАЗК отримала нового керівника: біографія Олександра Новікова

Кабінет міністрів офіційно призначив Олександра Новікова на посаду керівника Національного агентства з питань запобігання корупції. На його рахунку понад 10 років прокурорської кар'єри та навіть конкурс на іншу антикорупційну посаду.

Біографія Олександра Новікова

Олександру Новікову 37 років. Він має диплом харківської Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Після завершення ВНЗ у рідних Сумах працював слідчим помічником прокурора, потім і прокурором в обласній прокуратурі Сумщини.

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З 2012 року працював у відділі захисту фінансово-економічних інтересів держави ГПУ. У 2014 році переїхав у столицю, де продовжив прокурорський шлях вже у відділі процесуального керівництва досудового розслідування. У генпрокуратурі на його рахунку є кілька гучних справ.

Відомі справи, які вів або брав участь Новіков

У травні 2019 року в Європолі спільно з правоохоронцями США, Німеччини, Болгарії, Грузії та Молдови завершив досудове розслідування за фактами транснаціонального відмивання грошей кіберзлочинцями.

У 2016 і 2018 роках скерував до суду обвинувальні акти щодо злочинної організації, яка у 2008 – 2015 роках сфальсифікувала 2 тисячі результатів ЗНО в інтересах Адміністрації Президента, Верховної Ради та уряду, а також привласнила кошти Американських Рад з міжнародної освіти.

Зареєстрував провадження, за яким до суду було скеровано обвинувальний акт проти міністра юстиції Олександра Лавриновича. Він розтратив 1,1 мільйона доларів, купивши послуги фірм Skadden, Arps Slate Meagher & Flom LLP and Affiliates під виглядом юридичної допомоги у справі Тимошенко проти України.



Біографія Олександра Новікова

Новіков намагався і побудувати кар'єру антикорупціонера. Тоді претендував на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Утім, не склалося. З другою спробою вже поталанило. Його кандидатуру на голову НАЗК ще 16 грудня підтримали всі 6 членів конкурсної комісії з-поміж восьми конкурентів у фіналі. Серед них були два антикорупціонери-активісти, чотири НАБУшники й професор кафедри кримінального права Києво-Могилянської академії.

Пан Олександр справив трошки краще враження, ніж інші кандидати, тому що, як на мене, саме цю позицію має обіймати виключно не лише хороший професіонал, який розуміється прекрасно на законодавстві та функціях органу, але й також людина, яка перезапустить цей орган,

– сказала співголова комісії Катерина Риженко.

Декларація Олександра Новікова

Згідно з декларацією Новікова, у 2018 році він отримав 562 тисячі гривень зарплати. Його дружина Юлія Гончар отримала більше за 320 тисяч гривень доходів від підприємницької діяльності. У власності Олександра Новікова є 110 тисяч гривень готівкою. Його дружина задекларувала виплату 153 тисяч гривень кредиту Олені Новіковій, яка, імовірно, є сестрою Олександра Новікова.

У власності Олександра Новікова є автомобіль ВАЗ 1996 року випуску. Його дружині належить автомобіль KIA Sorento 2013 року випуску. У декларації Новікова також вказаний вкрадений автомобіль Subaru Forester 2008 року випуску, що належить Людмилі Новіковій, яка, імовірно, є його матір'ю.