НАПК получила нового руководителя: биография Александра Новикова

Кабинет министров официально назначил Александра Новикова на должность руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На его счету более 10 лет прокурорской карьеры и даже конкурс на другую антикоррупционную должность.

Биография Александра Новикова

Александру Новикову 37 лет. Он имеет диплом харьковской Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. После завершения вуза в родных Сумах работал следователем помощником прокурора, затем прокурором в областной прокуратуре Сумщины.

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С 2012 года работал в отделе защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ. В 2014 году переехал в столицу, где продолжил прокурорский путь уже в отделе процессуального руководства досудебного расследования. В генпрокуратуре на его счету есть несколько громких дел.

Известные дела, которые вел или в которых участвовал Новиков

В мае 2019 года в Европоле совместно с правоохранителями США, Германии, Болгарии, Грузии и Молдовы завершил досудебное расследование по фактам транснационального отмывания денег киберпреступниками.

В 2016 и 2018 годах направил в суд обвинительные акты против преступной организации, которая в 2008 – 2015 годах сфальсифицировала 2 тысячи результатов ВНО в интересах Администрации Президента, Верховной Рады и правительства, а также присвоила средства Американских Советов по международному образованию.

Зарегистрировал производство, по которому в суд было направлено обвинительное заключение против министра юстиции Александра Лавриновича. Он растратил 1,1 миллиона долларов, купив услуги фирм Skadden, Arps Slate Meagher & Flom LLP and Affiliates под видом юридической помощи по делу Тимошенко против Украины.



Биография Александра Новикова

Новиков пытался и построить карьеру антикоррупционера. Тогда претендовал на должность председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Впрочем, не сложилось. Со второй попыткой уже повезло. Его кандидатуру на голову НАПК еще 16 декабря поддержали все 6 членов конкурсной комиссии среди восьми конкурентов в финале. Среди них были два антикоррупционера-активиста, четыре НАБУшника и профессор кафедры уголовного права Киево-Могилянской академии.

Господин Александр произвел несколько лучшее впечатление, чем другие кандидаты, потому что, на мой взгляд, именно эту позицию должен занимать исключительно не только хороший профессионал, который разбирается прекрасно в законодательстве и функциях органа, но также человек, который перезапустит этот орган,

– сказала сопредседатель комиссии Екатерина Рыженко.

Декларация Александра Новикова