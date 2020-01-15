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      НАПК получила нового руководителя: биография Александра Новикова

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      Кабинет министров официально назначил Александра Новикова на должность руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На его счету более 10 лет прокурорской карьеры и даже конкурс на другую антикоррупционную должность.

      Биография Александра Новикова

      Александру Новикову 37 лет. Он имеет диплом харьковской Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. После завершения вуза в родных Сумах работал следователем помощником прокурора, затем прокурором в областной прокуратуре Сумщины.

      Интересно! Новиков стал новым главой НАПК: что о нем известно

      С 2012 года работал в отделе защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ. В 2014 году переехал в столицу, где продолжил прокурорский путь уже в отделе процессуального руководства досудебного расследования. В генпрокуратуре на его счету есть несколько громких дел.

      Известные дела, которые вел или в которых участвовал Новиков

      • В мае 2019 года в Европоле совместно с правоохранителями США, Германии, Болгарии, Грузии и Молдовы завершил досудебное расследование по фактам транснационального отмывания денег киберпреступниками.
      • В 2016 и 2018 годах направил в суд обвинительные акты против преступной организации, которая в 2008 – 2015 годах сфальсифицировала 2 тысячи результатов ВНО в интересах Администрации Президента, Верховной Рады и правительства, а также присвоила средства Американских Советов по международному образованию.
      • Зарегистрировал производство, по которому в суд было направлено обвинительное заключение против министра юстиции Александра Лавриновича. Он растратил 1,1 миллиона долларов, купив услуги фирм Skadden, Arps Slate Meagher & Flom LLP and Affiliates под видом юридической помощи по делу Тимошенко против Украины.


      Биография Александра Новикова

      Новиков пытался и построить карьеру антикоррупционера. Тогда претендовал на должность председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Впрочем, не сложилось. Со второй попыткой уже повезло. Его кандидатуру на голову НАПК еще 16 декабря поддержали все 6 членов конкурсной комиссии среди восьми конкурентов в финале. Среди них были два антикоррупционера-активиста, четыре НАБУшника и профессор кафедры уголовного права Киево-Могилянской академии.

      Господин Александр произвел несколько лучшее впечатление, чем другие кандидаты, потому что, на мой взгляд, именно эту позицию должен занимать исключительно не только хороший профессионал, который разбирается прекрасно в законодательстве и функциях органа, но также человек, который перезапустит этот орган,
      – сказала сопредседатель комиссии Екатерина Рыженко.

      Декларация Александра Новикова

      • Согласно декларации Новикова, в 2018 году он получил 562 тысячи гривен зарплаты. Его жена Юлия Гончар получила больше 320 тысяч гривен доходов от предпринимательской деятельности. В собственности Александра Новикова есть 110 тысяч гривен наличными. Его жена задекларировала выплату 153 тысяч гривен кредита Елене Новиковой, которая, вероятно, является сестрой Александра Новикова.
      • В собственности Александра Новикова есть автомобиль ВАЗ 1996 года выпуска. Его жене принадлежит автомобиль KIA Sorento 2013 года выпуска. В декларации Новикова также указан украденный автомобиль Subaru Forester 2008 года выпуска, принадлежащий Людмиле Новиковой, которая, вероятно, является его матерью.
      • Квартиру в Киеве площадью 59,3 квадратных метра Александр Новиков арендует у коммунального предприятия "Спецжитлофонд". Другой недвижимости в своей декларации он не указал.

       

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости политики Новости Украины НАПК НАБУ Александр Новиков Авто Коррупция Деньги
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