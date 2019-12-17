Топ-должностных лиц 2019: самые громкие назначения Зеленского

24 канал решил подвести итоги главных событий 2019 года. После избрания Зеленского президентом состоялось полная перезагрузка власти. О топ-назначениях в украинской политике – далее в материале.

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Андрей Богдан, руководитель Офиса Президента Украины

После победы президент Зеленский первые свои назначения начал с собственной администрации, которая была переименована в Офис Президента Украины. Наиболее громким стало назначение на должность руководителя ОПУ Андрея Богдана. Юриста, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

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Богдан попал в несколько скандалов. Первый – согласно закону о люстрации Богдана нельзя назначать на государственную должность. Андрей Богдан – бывший член правительства Азарова и бывший помощник народного депутата Андрея Портнова. Соответственно не имеет права занимать госдолжности 10 лет.



Андрей Богдан уже попал в несколько скандалов / Фото Getty

Второй связан с якобы отставкой Богдана. СМИ обнародовали заявление руководителя ОПУ о просьбе увольнения. Однако позже Богдан опроверг это. При этом заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты как посредники для общения с обществом. По его словам, "классические журналисты" привыкли осознавать как общество самих себя.

Как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов,

– отметил Андрей Богдан.

Руслан Хомчак, командующий Генерального штаба ВСУ

Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Хомчак работал до этого в Генштабе под руководством Муженко. В 2014-м руководил операцией военных в Иловайске.



Руслан Хомчак руководил операцией под Иловайском / Фото соцсетей

Эксперты подчеркивают: Руслан Хомчак – кадровый военный с большим опытом и высоким авторитетом среди военных. Он много лет занимал руководящие должности и в зоне АТО.

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады

Дмитрий Разумков – политтехнолог, лидер партии "Слуга народа", был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Зеленского в президентской кампании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group". Очевидно, за высокие результаты на выборах Разумкова выдвинули на должность председателя Верховной Рады. За его назначение проголосовали 382 депутата.



Дмитрий Разумков включил депутатам "турборежим" / Фото соцсетей

Примечательно, что до того, как стать спикером, Разумков публично принципиально говорил на русском, чтобы показать России-агрессору, что "в Украине не ущемляют права русскоязычных и их не нужно защищать". Но после назначения заговорил на украинском. Надо заметить, что Разумков в первые месяцы работы заставил Верховную Раду работать в "турборежиме", во время которого был принят ряд важных законов.

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Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Верховной Рады

Руслан Стефанчук – народный депутат от "Слуги народа", доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Работал помощником нардепа от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко и вице-премьера Степана Кубива. В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.



Руслан Стефанчук ранее работал помощником у нардепа от Порошенко / Фото соцсетей

За кандидатуру Стефанчука проголосовали 330 нардепов.

Алексей Гончарук, премьер-министр

Фамилия будущего премьера было интригой. СМИ называли несколько кандидатур. В частности, звучали фамилии представителей команды Зеленского: Александра Данилюка, Айвараса Абромавичуса, а также топ-менеджеров "Нафтогаза" Андрея Коболева и Юрия Витренко. Называли также и Гончарука – на тот момент заместителя председателя Офиса Президента по экономическим вопросам.



Назначение Алексея Гончарука стало неожиданностью / Фото Getty

В результате Зеленский представил на утверждение парламентом кандидатуру Алексея Гончарука. За него проголосовали 290 депутатов. Гончарук родом из Черниговщины. Юрист, магистр права и доктор философии в области права. Работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов, а затем советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива. В 2015 – 2019 годах был председателем независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования", который финансирует Европейский Союз.

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Руслан Рябошапка, генпрокурор

Бывший генпрокурор Юрий Луценко боролся, как мог за то, чтобы Зеленский оставил его в должности. Впрочем, он был бы слишком токсичным для новоизбранного президента. В первую очередь, из-за тесных взаимосвязей с пятым президентом Порошенко.



Руслану Рябошапке важно не повторить ошибок Юрия Луценко / Фото Офиса президента

Кандидатуру Рябошапки Зеленский озвучил довольно быстро. Руслан Рябошапка – бывший член Национального агентства по противодействию коррупции. Был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского. Известный своим демаршем в НАПК и критикой его руководителя Натальи Корчак, которую он обвинил в затягивании проверки электронной декларации премьера Гройсмана и других министров. Верховная Рада проголосовала за постановление 312 голосами "за".

Рябошапка обещал коренные изменения в прокуратуре и раскрытие дел относительно чиновников, а также расследовать расстрелы во время Революции достоинства.

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Арсен Аваков, министр внутренних дел

Арсену Авакову удалось сохранить свой пост в правительстве Гончарука с испытательным сроком на полгода. По словам экспертов, Зеленский оставил Авакова министром внутренних дел из-за того, что глава МВД обеспечил честность и прозрачность выборов, сделал максимально невозможными массовые фальсификации.



Арсена Авакова считают «серым» кардиналом украинской политики / Фото соцсетей

По мнению наблюдателей, громкое задержание подозреваемых в резонансном деле – убийстве журналиста Павла Шеремета вполне может быть аргументом Авакова, что его не надо увольнять. Однако некоторые высказывают предположение, что Аваков может возглавить Кабмин.

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Авакова обещали уволить до конца года. Он, похоже, метит на пост премьера. Если мы вскоре увидим повышение Арсена Авакова – это лишний раз докажет, что в Украине очень легко можно назначить виновным каждого из нас,

– отмечает адвокат Маси Найем.

Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы

Максим Нефедов был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В министерстве он отвечал за реформу публичных закупок, в том числе внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro.



Максиму Нефедову нужно остановить коррупцию на таможне / Фото Министерства экономики

Нефедова назначили по результатам конкурса на председателя Государственной таможенной службы, которую разделено на таможенную и налоговую. Перед новым главным таможенником стоит сложная задача – борьба с контрабандой, которая в Украине имеет очень большие масштабы. Таможня – одна из самых коррупционных сфер в государстве.

Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО

В октябре известного украинского комика Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, где он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса.



Актер Сергей Сивохо занимается вопросами оккупированных территорий Донбасса / Фото соцсетей

Такое назначение было критически воспринято в обществе. В то же время мэр Львова Андрей Садовой считает назначение Сивохо мудрым решением, поскольку назначенный чиновник родом из оккупированного Донецка.

Александр Новиков, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

После ряда скандалов, связанных с предыдущим руководителем Натальей Корчак, НАПК длительное время оставалось без руководителя. Александр Новиков быб назначен по результатам отбора конкурсной комиссии.



Прокурор Новиков возглавил НАПК

Новиков проработал в органах прокуратуры Сумской области с 2004 по 2012 год. В частности, был прокурором отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области и защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ. Сейчас работает в Генпрокуратуре Киева.