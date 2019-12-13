Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца

Объявление МВД деталей дела резонансного убийства журналиста Павла Шеремета и задержание подозреваемых, среди которых бывшие участники АТО и волонтеры, вызвало бурную реакцию в обществе.

Кого и на каких основаниях подозревают правоохранители и о возможных последствиях громкого расследования – в материале 24 канала.

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К чему могут привести задержания ветерана АТО и волонтеров?

Специалисты не исключают протестов в связи с задержанием Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Маруся Зверобой считает, что таким образом правоохранители сейчас перессорят всех волонтеров между собой.

"Авторитет тех, кто защищал родину и помогал военным, будет умножаться на ноль. Задержания по делу Шеремета могут привести к протестам", – говорит Зверобой.



Дело об убийстве Шеремета должно быть под особым контролем Зеленского? / Фото Офиса президента

Зато Андрей Вигиринский отмечает: во-первых, дело доведут до логического завершения. Во-вторых, сторонники Антоненко имеют конституционное право на его поддержку и мирные акции.

Протесты в защиту Антоненко и других возможны. Но надо учитывать, что в добровольческие батальоны попадали разные люди. Они, прикрываясь патриотизмом, совершали преступления, убивая людей. И тем самым дискредитировали военнослужащих и волонтеров. Является ли индульгенцией от совершения умышленных убийств то, что человек был на фронте?

– подчеркивает Вигиринский.

Вопрос к следствию. Точки над ё расставит дальнейший ход событий и судебный процесс. Украинцы много раз видели, как резонансные дела разваливались на стадии досудебного расследования. В деле убийства Павла Шеремета нужны железные доказательства. Иначе общество не поверит правоохранителям и судебным органам, что еще больше снизит к ним доверие. Кроме того, это может повлиять и на доверие к новой власти. Поэтому президент Зеленский должен держать это дело на особом контроле.

Аваков останется на посту?

Эксперты подчеркивают: пока истекают полгода испытательного срока министра внутренних дел Арсена Авакова, которого после обновления правительства оставили в должности. Поэтому громкое задержание подозреваемых в резонансном деле вполне может быть аргументом Авакова того, что его не надо увольнять.

Авакова обещали уволить до конца года. Он, похоже, метит на пост премьера. Если мы вскоре увидим повышение Арсена Авакова – это лишний раз докажет, что в Украине очень легко можно назначить виновными каждого из нас,

– отмечает Маси Найем.



Аваков демонстрирует Зеленскому свою профпригодность? / Фото Facebook

Андрей Вигиринский отмечает: Аваков экзамен сдал. Раскрывает убийство Павла Шеремета, контролирует внутреннюю ситуацию в стране. Поэтому его точно теперь не уволят.

Убийство по политическим убеждениям?

По версии следствия, известного российского и белорусского журналиста Павла Шеремета убила преступная организованная группа из пяти человек. Непосредственными исполнителями считают троих: ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтершу Юлию Кузьменко и военного медика Яну Дугарь. Кроме того, подозревают еще двух человек: Владислава и Инну ("Пума") Грищенко - их полиция задержала 7 ноября.

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Как говорится в сообщении о подозрении: Антоненко, увлекаясь ультранационалистическими идеями, стремясь сделать свои взгляды объектом общественного внимания, создал преступную группу, вовлекши Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые имеют схожие взгляды.

МВД во время пресс-конференции обнародовало ряд телефонных разговоров и видеозаписей, из которых следует, что Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства и сохраняла у себя оружие. Антоненко и Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, заложила взрывчатку под автомобиль Шеремета. При этом Антоненко подозревают в причастности к другим преступлениям, в частности, взрывам на Херсонщине.

Задержание подозреваемых в убийстве Шеремета: все, что следует знать

Супруги Грищенко причастны к выполнению минимум четырех заказных преступлений в разных регионах Украины. Один из возможных соучастников покончил жизнь самоубийством, получив повестку по делу Шеремета. Еще одного правоохранители задержали в момент, когда он также хотел покончить с собой.

В то же время следствие считает, что группа планировала убийство военнослужащего и волонтера Маруси Зверобой (Елена Беленькая), которая сейчас подозревается в посягательстве на государственного деятеля – президента Зеленского.

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Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства:

профессиональная журналистская деятельность;

личные неприязненные отношения;

дестабилизация обстановки в Украине;

ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

Следствие длилось более 3 лет.

Мог ли Антоненко убить Павла Шеремета?

Как рассказывает эксперт Андрей Вигиринский, Шеремет был публично узнаваемым человеком и имел гражданство России. На чем могли сыграть заказчики убийства.

Под предлогом реализации ультранационалистических идей Антоненко могли привлечь к убийству. Заказчики воспользовались его радикальными взглядами в личных интересах,

– считает Андрей Вигиринский.

При этом специалист подчеркивает: доказательства по таким делам собирают по крупицам, поэтому следствие длительное. На пресс-конференции надо было показать, каким образом следователи вышли именно на этих людей, и какая связь с убийством Шеремета. По его мнению, учитывая опубликованную информацию, достаточно оснований для их задержания.

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"Нам показали лишь небольшую часть из материалов следствия. Обличительные показы, очевидно, даст фигурант, который хотел покончить с собой, но был задержан правоохранителями", – отмечает эксперт.

Гибель Павла Шеремета. Видео

В то же время юрист-криминолог Анна Маляр сомневается в основном мотиве – дестабилизации ситуации в государстве. По ее словам, Шеремета убили летом, когда большинство украинцев в отпусках.

Павел Шеремет был очень деликатным и взвешенным в своих высказываниях и честно говорил, что гражданин другой страны. Известным, давайте честно, он был далеко не каждому украинцу. Какое чувство должны были испытать украинцы, кроме грусти и сожаления по отношению к смерти Шеремета, чтобы началась волна дестабилизации?

– отмечает Анна Маляр.

Юрист добавляет: до конца не понятна цель такой дестабилизации.



К массовым акциям протеста убийство Павла Шеремета не привело / Фото 24 канала

Адвокат Маси Найем также не верит в мотив по версии следствия. По его мнению, больше дестабилизирует общество такие вот "выходки первых лиц государства". Кроме того, отмечает он, почему подозреваемые, не добившись дестабилизации, не пошли дальше? Впрочем, Маси Наейм отказался защищать Антоненко, мотивируя конфликтом интересов – знакомством с семьей Павла Шеремета.

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Наблюдатели также обращают внимание на то, что не понятно, кто же был заказчиком. Ведь были предположения, что убийство Павла Шеремета могли спланировать в России. Хотя, считает Вигиринский, об этом могли не говорить сознательно, чтобы заставить нервничать после пресс-конференции. Даже если заказчик не в Украине.

Волонтер Маруся Зверобой заявила, что планирование покушения на нее нельзя воспринимать серьезно, и она не верит в вину Антоненко. Зверобой добавила, что знакома с "Пумой" (Инна Грищенко) с 2014 года. Они были в добровольческом движении.