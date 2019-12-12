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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Я ржала, – Зверобой о подготовке покушения на нее

      213 Читати новину українською
      Маруся Зверобой / фото из соцсетей

      На волонтера Марусю Зверобой якобы готовила покушение одна из пяти подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета – тоже волонтер Юлия Кузьменко. Зверобой якобы должна стать "сакральной жертвой" для продолжения дестабилизации в стране.

      Об этом во время брифинга рассказали правоохранители. Они обнародовали запись телефонного разговора, в котором Кузьменко (позывной "Лиса" – 24 канал) якобы обсуждает с подругой такие намерения. Зверобой уже прокомментировала ситуацию в эфире телеканала ATR.

      Актуально: Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко своей жертвой выбрала еще и Марусю Зверобой

      Когда я это услышала, то ржала. Если честно, это был истерический смех. Такие масштабы уже просто невозможно серьезно воспринимать. Если, например Шеремета взорвали, чтобы подорвать стабильность в стране, то это не получилось. Однако это сейчас прекрасно получится сделать у правоохранителей. Они сейчас перес*ут всех волонтеров между собой. А авторитет военных, всех, кто помогал им будет просто множиться на ноль,
      – высказала она свое мнение.

      Маруся Зверобой также рассказала, что хорошо знает Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Шеремета. Говорит – полностью не верит в его причастность.

      С другими я не знакома, с "Лисой" мне показали фотку на Майдане, то я ее узнала. С "Пумочкой" я, конечно, знакома с 14-го года, точно знаю, что ее характер – еще не означает ее вину. У меня есть определенная доза недоверия к следствию, поэтому я бы хотела послушать защиту,
      – добавила Зверобой.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. По словам следователей, убийство совершили с целью дестабилизации ситуации в стране. Спустя более 3 лет после убийства, 12 декабря, в МВД сообщили о задержании 5 фигурантов дела: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко; еще 2 подозреваемых – семью Грищенко задержали ранее по подозрению в покушении на другое лицо.

      Следствие продвинулось в деле убийства журналиста Шеремета: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Маруся Зверобой
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