23:24
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Я ржала, – Звіробій про підготовку замаху на неї

      1463 Читать новость на русском
      Маруся Звіробій / фото з соцмереж

      На волонтерку Марусю Звіробій начебто готувала замах одна з п’яти підозрюваних у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета – теж волонтерка Юлія Кузьменко. Звіробій начебто мала стати "сакральною жертвою" для продовження дестабілізації у країні.

      Про це під час брифінгу розповіли правоохоронці. Вони оприлюднили запис телефонної розмови, у якій Кузьменко (позивний "Лисиця" – 24 канал) начебто обговорює з подругою такі наміри. Звіробій вже прокоментувала ситуацію в ефірі телеканалу ATR.

      Актуально: Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко своєю жертвою обрала ще й Марусю Звіробій

      Коли я це почула, то ржала. Якщо чесно, це був істеричний сміх. Такі масштаби вже просто неможливо серйозно сприймати. Якщо, наприклад Шеремета підірвали, щоб підірвати стабільність в країні, то це не вийшло. Проте це зараз прекрасно вийде зробити у правоохоронців. Вони зараз перес*уть усіх волонтерів між собою. А авторитет військових, усіх, хто допомагав їм буде просто множитись на нуль,
      – висловила вона свою думку.

      Маруся Звіробій також розповіла, що добре знає Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Шеремета. Каже – повністю не вірить у його причетність.

      З іншими я не знайома, з "Лисицею" мені показали фотку на Майдані, то я її впізнала. З "Пумочкою" я, звісно, знайома з 14-го року, точно знаю, що її характер – ще не означає її провину. У мене є певна доза недовіри до слідства, тому я би хотіла послухати захист,
      – додала Звіробій.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. За словами слідчих, вбивство здійснили з метою дестабілізації ситуації у країні. Через понад 3 роки після вбивства, 12 грудня, у МВС повідомили про затримання 5 фігурантів справи: Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка; ще 2 підозрюваних – сім’ю Грищенків затримали раніше за підозрою у замаху на іншу особу.

      Слідство просунулось у справі вбивства журналіста Шеремета: відео

       

      У вбивстві Павла Шеремета підозрюють 5 осіб: імена
      сьогодні
      14639
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Маруся Звіробій
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:00 Військові злочини терористів Росії: інформація з грифом "суворо секретно"
      Михайло Макарук 175
      сьогодні , 22:47 Головні новини 12 грудня: хто та як міг убити Шеремета, особливий статус Донбасу продовжено
      Андрій Шляхтін 237
      сьогодні , 22:45 Павло Шеремет: як жив, де працював і чому був убитий
      Ірина Поліщук 480
      сьогодні , 22:30 Особливий статус Донбасу: навіщо депутати Зеленського проголосували за закон Порошенка
      Антон Голобородько 362
      сьогодні , 22:00 Путин и Сребреница: о чем Кремль предупредил Украину
      Злой Одессит 918
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук