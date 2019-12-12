Я ржала, – Звіробій про підготовку замаху на неї

На волонтерку Марусю Звіробій начебто готувала замах одна з п’яти підозрюваних у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета – теж волонтерка Юлія Кузьменко. Звіробій начебто мала стати "сакральною жертвою" для продовження дестабілізації у країні.

Про це під час брифінгу розповіли правоохоронці. Вони оприлюднили запис телефонної розмови, у якій Кузьменко (позивний "Лисиця" – 24 канал) начебто обговорює з подругою такі наміри. Звіробій вже прокоментувала ситуацію в ефірі телеканалу ATR.

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Коли я це почула, то ржала. Якщо чесно, це був істеричний сміх. Такі масштаби вже просто неможливо серйозно сприймати. Якщо, наприклад Шеремета підірвали, щоб підірвати стабільність в країні, то це не вийшло. Проте це зараз прекрасно вийде зробити у правоохоронців. Вони зараз перес*уть усіх волонтерів між собою. А авторитет військових, усіх, хто допомагав їм буде просто множитись на нуль,

– висловила вона свою думку.

Маруся Звіробій також розповіла, що добре знає Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Шеремета. Каже – повністю не вірить у його причетність.

З іншими я не знайома, з "Лисицею" мені показали фотку на Майдані, то я її впізнала. З "Пумочкою" я, звісно, знайома з 14-го року, точно знаю, що її характер – ще не означає її провину. У мене є певна доза недовіри до слідства, тому я би хотіла послухати захист,

– додала Звіробій.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. За словами слідчих, вбивство здійснили з метою дестабілізації ситуації у країні. Через понад 3 роки після вбивства, 12 грудня, у МВС повідомили про затримання 5 фігурантів справи: Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка; ще 2 підозрюваних – сім’ю Грищенків затримали раніше за підозрою у замаху на іншу особу.

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