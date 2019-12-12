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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко своєю жертвою обрала ще й Марусю Звіробій

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      За версією слідства, волонтерка Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, планувала дестабілізувати ситуацію в Україні. Обрала вона для цього сакральну жертву з числа відомих у суспільстві осіб, а саме жінок. Цією жертвою стала волонтерка Маруся Звіробій.

      Як розповів зустпник голови Нацполіції Євген Коваль на брифінгу щодо вбивства Павла Шеремета, під час однієї з телефонних розмов зі своєю подругою Кузьменко обговорювала протиправні дії щодо імовірної жертви, і ці дії мали б сколихнути суспільство. Співрозмовниці у цьому контексті згадують свою знайому – відому волонтерку та активістку Марусю Звіробій, як можливо сакральну жертву.

      Також на брифінгу оприлюднили одну з таких телефонних розмов, у якій мовиться, чому вони обрали Звіробій.

      Увага! Ненормативна лексика!

      Телефонна розмова за участю Кузьменко та ъъ подруги щодо жертви Звіробій 

      За словами жінок, що треба було жінку, щоб "переплюнути попсову "Слугу народу". Тому Кузьменко запропонувала використати Звіробій на тлі скандалу за її участю щодо погроз Зеленському.

      Наші українці прагнуть жертовності. Нам потрібна жертва, яку має врятувати вся Україна,
      – наголосила співрозмовниця Кузьменко.

      За їхніми словами, Маруся оптимально підходить на цю роль, оскільки вміє дуже добре говорити. Також за Звіробій, на їхнє переконання, стануть всі, хто воював, зокрема жінки.

      Крім того, жінки планували ще скоїти злочин щодо дітей Звіробій. За задумом зловмисниць, у підсумку волонтерка мала б проводити найактивніші щодо дестабілізації ситуації в Україні.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Павло Шеремет Юлія Кузьменко Розслідування Кримінальні новини Маруся Звіробій
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