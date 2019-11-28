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      Обшук у Марусі Звіробій: біографія волонтерки

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      Що відомо про Марусю Звіробій / 24 канал

      28 листопада до волонтерки Олени Самбул (Марусі Звіробій), прийшли слідчі ДБР з обшуками. 24 канал зібрав всі відомі факти з біографії Марусі Звіробій.

      Волонтерка звільнилася з лав ЗСУ за станом здоров'я, а після непристойних коментарів на адресу очільника держави втрапила у скандал, створивши "хайп" навколо своєї персони. 

      Волонтерка, блогерка, доброволиця. Справжнє ім'я Олена Анатоліївна Самбул (Біленька).

      Детальніше: ДБР проводить обшук у Звіробій: відео

      Вищу освіту отримала у сфері журналістики. До Майдану займалася приватним підприємництвом, володіла веб-студією, викладала дизайн, займалась рекламою.

      Входить до Українського геральдичного товариства. Розробляла, зокрема, емблему Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, нагрудні знаки "Шахтарська слава", герби та прапори для населених пунктів Глеваха, Калинівка, Тростинка, Іванковичі.

      Цікаво: Шукають словник матів: як в соцмережах відреагували на обшуки у Марусі Звіробій

      За часів Революції гідності входила до складу політичного крила "Правого сектора". Із початком збройної агресії Росії проти України організувала вишкіл для українських добровольців. Так під Києвом з’явився полігон, на якому волонтери-інструктори, що мали військовий фах, навчали початковій військовій підготовці бійців збройних сил України та добровольчих батальйонів перед виїздом на фронт. Згодом цей центр підготовки отримав назву "Марусиного полігону", а його випускників називали "Марусиними ведмедями". Там же були організовані вишколи для журналістів.

      Сама підписала контракт, вступивши до ЗСУ. У 2015 році Маруся зі своєю командою почала співпрацювати з 79 бригадою ВДВ, готуючи для них бійців на вже контрактну службу. 1,5 року вона була керівником мобільної інструкторської групи в 199 навчальному центрі ВДВ, а після цього пішла служити в Нацгвардію.

      На початку 2019 року, за підтримки командувача Десантно-штурмових військ Михайла Забродського та начальника Генерального Штабу Віктора Муженка повернулась із новим проектом, який впроваджувався в окремому розвідувальному батальйоні ДШВ. Звільнилася з лав ЗСУ за станом здоров'я. Звання – старший солдат.

      Більше по темі: "Марусині ведмеді" шукають сміливців-десантників, які захищатимуть Україну

      Спочатку її учасники акцій протесту на Майдані почали називати Марусею на честь соратниці Нестора Махна отаманки Марії Нікіфорової. Як вони самі пояснювали – за відверто отаманський характер. "Прізвище" Звіробій згодом додали добровольці "Правого сектору".

      Нагороджена:

      • недержавним орденом "Народний Герой України";
      • відзнакою Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

      Вона неодноразово нешанобливо відгукувалася і про попереднього Президента Петра Порошенка, і про чинного главу держави Володимира Зеленського.

      Останній і найгучніший скандал стався наприкінці жовтня 2019 року. Разом із Софією Фединою Маруся Звіробій під час прямої трансляції обговорила спілкування Зеленського з армійцями в Золотому 26 жовтня. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

      Також важливо: ГПУ відкрила справу щодо Федини і Звіробій через скандальне звернення до Зеленського

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Публікації Статті Маруся Звіробій Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини України Новини політики Збройні сили України
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