Шукають словник матів: як в соцмережах відреагували на обшуки у Марусі Звіробій
Вранці 28 листопада до волонтерки Олени Самбул, що більше відома як Маруся Звіробій прийшли слідчі ДБР з обшуками. Користувачі соцмереж уже зреагували на цю резонансну справу.
Волонтерка опублікувала на своїй фейсбук-сторінці відео, де видно, що до неї прийшли слідчий ДБР Ігор Короза, люди в балаклавах – представники СБУ та спецпідрозділу "Альфа" – та жінки-поняті. Прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова підтвердила "Інтерфакс-Україні" інформацію, що обшуки у Звіробій проводять у межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.
Детальніше: ДБР проводить обшук у Звіробій: відео
Такий резонансний випадок одразу став топ-темою у соцмережах. Користувачі зокрема кепкують, що, певно, у Марусі шукають словники із нецензурними висловами, а її гостроязикість держава оцінює як злочин.
Чому Федині та Звіробій підготували підозру
26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ. Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави.
Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.
Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)