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      Шукають словник матів: як в соцмережах відреагували на обшуки у Марусі Звіробій

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      Реакція соцмереж на обшуки у Марусі Звіробій / з фейсбуку Марусі Звіробій

      Вранці 28 листопада до волонтерки Олени Самбул, що більше відома як Маруся Звіробій прийшли слідчі ДБР з обшуками. Користувачі соцмереж уже зреагували на цю резонансну справу.

      Волонтерка опублікувала на своїй фейсбук-сторінці відео, де видно, що до неї прийшли слідчий ДБР Ігор Короза, люди в балаклавах – представники СБУ та спецпідрозділу "Альфа" – та жінки-поняті. Прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова підтвердила "Інтерфакс-Україні" інформацію, що обшуки у Звіробій проводять у межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

      Детальніше: ДБР проводить обшук у Звіробій: відео

      Такий резонансний випадок одразу став топ-темою у соцмережах. Користувачі зокрема кепкують, що, певно, у Марусі шукають словники із нецензурними висловами, а її гостроязикість держава оцінює як злочин.

      Резонанс справи у тому, що Маруся Звіробій не є високопосадовицею, злочинами яких би мали займатися слідчі ДБР.  Незрозумілим користувачі називають і цікавість саме до особи волонтерки Марусі, у той час коли є багато інших одіозних осіб, яких підозрюють у злочинах.
      Ведуча Яніна Соколова іронічно зазначила про те, що "30-ті повертаються"
       
       

      Чому Федині та Звіробій підготували підозру
      26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ. Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави.

      Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Маруся Звіробій Державне бюро розслідувань Володимир Зеленський Софія Федина
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