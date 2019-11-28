Шукають словник матів: як в соцмережах відреагували на обшуки у Марусі Звіробій

Вранці 28 листопада до волонтерки Олени Самбул, що більше відома як Маруся Звіробій прийшли слідчі ДБР з обшуками. Користувачі соцмереж уже зреагували на цю резонансну справу.

Волонтерка опублікувала на своїй фейсбук-сторінці відео, де видно, що до неї прийшли слідчий ДБР Ігор Короза, люди в балаклавах – представники СБУ та спецпідрозділу "Альфа" – та жінки-поняті. Прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова підтвердила "Інтерфакс-Україні" інформацію, що обшуки у Звіробій проводять у межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Детальніше: ДБР проводить обшук у Звіробій: відео

Такий резонансний випадок одразу став топ-темою у соцмережах. Користувачі зокрема кепкують, що, певно, у Марусі шукають словники із нецензурними висловами, а її гостроязикість держава оцінює як злочин.

прочитала про обшуки дбр у Маруся Звіробій - нецензурні слова шукають?

Спілкувалися у вівторок у прямому ефірі - ну так, на горіхи всі отримали, але ж гостроязикість не кримінал.

/*ефір прикріплю в коментах: Маруся - ! — Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) 28 листопада 2019 р.

У М. Звіробій проводять обшуки.

Словник Даля шукають?))) — Svetlana Olishevskaya (@SOlishevskaya) 28 листопада 2019 р.

Резонанс справи у тому, що Маруся Звіробій не є високопосадовицею, злочинами яких би мали займатися слідчі ДБР. Незрозумілим користувачі називають і цікавість саме до особи волонтерки Марусі, у той час коли є багато інших одіозних осіб, яких підозрюють у злочинах.

Хіба головна проблема в Україні сьогодні Маруся Звіробій? А так, я забув, Україна — єдина у світі країна без топ-корупції, за словами очільника Уряду. — Діонисій Заведюк (@Dionysiy) 28 листопада 2019 р.

А в МЕДВЕДЧУКА з ПОРТНОВИМ, НЄ..

ДБР проводить обшук у волонтерки Звіробійhttps://t.co/Yj4c1HwKB3 pic.twitter.com/mp8tOnlPwm — LN NATO (@Zuck_u) 28 листопада 2019 р. Завдання спецпідрозділу СБУ "А": фізична протидія терористичним актам та діям, які загрожують безпеці країни, звільнення заручників, захоплення небезпечних кримінальних авторитетів, захист учасників судочинства.

Хто є Маруся Звіробій?

Висновок:

Влада принизила "Альфу". — [email protected] (@uaaleks1) 28 листопада 2019 р. Ведуча Яніна Соколова іронічно зазначила про те, що "30-ті повертаються"

Чому Федині та Звіробій підготували підозру

26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ. Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави.



Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)