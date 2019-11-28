Ищут словарь матов: как соцсети отреагировали на обыски у Маруси Зверобой
Утром 28 ноября к волонтеру Алене Самбул, которая больше известна как Маруся Зверобой, пришли следователи ГБР с обысками. Пользователи соцсетей уже отреагировали на это резонансное дело.
Волонтер опубликовала на своей странице в фейсбук видео, где видно, что к ней пришли следователь ГБР Игорь Короза, люди в балаклавах – представители СБУ и спецподразделения "Альфа" – и женщины-понятые. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила "Интерфакс-Украина" информацию, что обыски у Зверобой проводят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.
Подробнее: ГБР проводит обыск у Зверобой: видео
Такой резонансный случай сразу стал топ-темой в соцсетях. Пользователи, в частности, смеются, что, вероятно, у Маруси ищут словари с нецензурными высказываниями, а ее острый язык государство оценивает как преступление.
Резонанс дела в том, что Маруся Зверобой не является чиновницей, преступлениями которых должны бы были заниматься следователи ГБР. Непонятным пользователи называют и интерес именно к личности волонтера Маруси, в то время когда есть много других одиозных лиц, которых подозревают в преступлениях.
Почему Федине и Зверобой подготовили подозрение 26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события в преддверии старта разведения войск. В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтером Марусей Зверобой прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они использовали ненормативную лексику.
Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)