Ищут словарь матов: как соцсети отреагировали на обыски у Маруси Зверобой

Утром 28 ноября к волонтеру Алене Самбул, которая больше известна как Маруся Зверобой, пришли следователи ГБР с обысками. Пользователи соцсетей уже отреагировали на это резонансное дело.

Волонтер опубликовала на своей странице в фейсбук видео, где видно, что к ней пришли следователь ГБР Игорь Короза, люди в балаклавах – представители СБУ и спецподразделения "Альфа" – и женщины-понятые. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила "Интерфакс-Украина" информацию, что обыски у Зверобой проводят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Подробнее: ГБР проводит обыск у Зверобой: видео

Такой резонансный случай сразу стал топ-темой в соцсетях. Пользователи, в частности, смеются, что, вероятно, у Маруси ищут словари с нецензурными высказываниями, а ее острый язык государство оценивает как преступление.

прочитала про обшуки дбр у Маруся Звіробій - нецензурні слова шукають?

Спілкувалися у вівторок у прямому ефірі - ну так, на горіхи всі отримали, але ж гостроязикість не кримінал.

/*ефір прикріплю в коментах: Маруся - ! — Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) 28 листопада 2019 р.

У М. Звіробій проводять обшуки.

Словник Даля шукають?))) — Svetlana Olishevskaya (@SOlishevskaya) 28 листопада 2019 р.

Резонанс дела в том, что Маруся Зверобой не является чиновницей, преступлениями которых должны бы были заниматься следователи ГБР. Непонятным пользователи называют и интерес именно к личности волонтера Маруси, в то время когда есть много других одиозных лиц, которых подозревают в преступлениях.

Хіба головна проблема в Україні сьогодні Маруся Звіробій? А так, я забув, Україна — єдина у світі країна без топ-корупції, за словами очільника Уряду. — Діонисій Заведюк (@Dionysiy) 28 листопада 2019 р.

А в МЕДВЕДЧУКА з ПОРТНОВИМ, НЄ..

ДБР проводить обшук у волонтерки Звіробійhttps://t.co/Yj4c1HwKB3 pic.twitter.com/mp8tOnlPwm — LN NATO (@Zuck_u) 28 листопада 2019 р. Завдання спецпідрозділу СБУ "А": фізична протидія терористичним актам та діям, які загрожують безпеці країни, звільнення заручників, захоплення небезпечних кримінальних авторитетів, захист учасників судочинства.

Хто є Маруся Звіробій?

Висновок:

Влада принизила "Альфу". — [email protected] (@uaaleks1) 28 листопада 2019 р. Ведущая Янина Соколова иронично отметила, что "30-е возвращаются"

Почему Федине и Зверобой подготовили подозрение 26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события в преддверии старта разведения войск. В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтером Марусей Зверобой прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они использовали ненормативную лексику.

Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)