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      Обыск у Маруси Зверобой: биография известного волонтера

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      Маруся Зверобой / 24 канал

      28 ноября к волонтеру Елене Самбул (Марусе Зверобой), пришли следователи ГБР с обысками. 24 канал собрал все известные факты биографии Маруси Зверобой.

      Волонтер уволилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья, а после непристойных комментариев в адрес главы государства попала в скандал, создав "хайп" вокруг своей персоны.

      Волонтер, блогер, доброволец. Настоящее имя – Елена Анатольевна Самбул (Беленькая).

      Подробнее: ГБР проводит обыск у Зверобой: видео

      Высшее образование получила в сфере журналистики. До Майдана занималась частным предпринимательством, владела веб-студией, преподавала дизайн, занималась рекламой.

      Входит в украинское геральдическое общество. Разрабатывала, в частности, эмблему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, нагрудные знаки "Шахтерская слава", гербы и флаги для населенных пунктов Глеваха, Калиновка, Тростинка, Иванковичи.

      Интересно: Ищут словарь матов: как в соцсетях отреагировали на обыски у Маруси Зверобой

      Во времена Революции достоинства входила в состав политического крыла "Правого сектора". С началом вооруженной агрессии России против Украины организовала подготовку для украинских добровольцев. Так, под Киевом появился полигон, на котором волонтеры-инструкторы, имеющие военную специальность, обучали начальной военной подготовке бойцов вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов перед выездом на фронт. Впоследствии этот центр подготовки получил название "Марусиного полигона", а его выпускников называли "Марусиными медведями". Там же были организованы вышколы для журналистов.

      Сама подписала контракт, вступив в ВСУ. В 2015 году Маруся со своей командой начала сотрудничать с 79 бригадой ВДВ, готовя для них бойцов на контрактную службу. 1,5 года она была руководителем мобильной инструкторской группы в 199 учебном центре ВДВ, а после этого пошла служить в Нацгвардию.

      В начале 2019 года, при поддержке командующего Десантно-штурмовых войск Михаила Забродского и начальника Генерального Штаба Виктора Муженко вернулась с новым проектом, который внедрялся в отдельном разведывательном батальоне ДШВ. Уволилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Звание – старший солдат.

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      Сначала ее участники акций протеста на Майдане начали называть Марусей в честь соратника Нестора Махно атамана Марии Никифоровой. Как они сами объясняли – за откровенно атаманский характер. "Фамилию" Зверобой впоследствии добавили добровольцы "Правого сектора".

      Награждена:

      • негосударственным орденом "Народный Герой Украины";
      • отличием Президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

      Она неоднократно неуважительно отзывалась и о предыдущем президенте Петре Порошенко, и о действующем главе государства Владимире Зеленском.

      Последний и самый громкий скандал произошел в конце октября 2019 года. Вместе с Софией Фединой Маруся Зверобой во время прямой трансляции обсудила общение Зеленского с армейцами в Золотом 26 октября. Во время своих высказываний они употребляли ненормативную лексику.

      Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)

      Также важно: ГПУ открыла дело в отношении Федины и Зверобой за скандальное обращение к Зеленскому

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Маруся Зверобой Владимир Зеленский Статьи
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