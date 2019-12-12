Вибухівку під авто Шеремета заклали Антоненко та Кузьменко: висновки експертів

Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством Павла Шеремета. Саме вони, на думку слідства, брали участь у закладанні вибухового пристрою під авто відомого журналіста.

До таких висновків слідство дійшло після проведення комплексної експертизи. Про це під час брифінгу МВС щодо вбивства Павла Шеремета розповів очільник Нацполіції України Євген Коваль.

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Висновки експертів

За його словами, на експертизу були передані, зокрема, записи з камер відеоспостереження поблизу місця вибуху автомобіля Шеремета, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи.



Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко

Після проведення комплексної експертизи, до якої входить психологічна, створення фотопортретів, а також дослідження ходи, експерти надали наступні висновки:

► Особа чоловічої статі, яка бере участь в закладанні вибухового пристрою під авто Шеремети – це Андрій Антоненко.

► Особою жіночої статі, яка закладала вибухівку під авто журналіста, є Юлія Кузьменко.



Брифінг МВС щодо вбивства Павла Шеремета

Телефонний трафік

Ці висновки також підтверджуються аналізом трафіку підозрюваних в момент скоєння злочину. Зокрема телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року, що є нехарактерним для його поведінки.

Кузьменко взагалі не користувалася телефоном з 19:36 19 липня до 9:19 20 липня. Така відсутність активності у неї спостерігається лише в дати скоєння злочину щодо Шеремета. Зазвичай вона використовує телефон зранку на роботі, коли завозить дитину до школи або ж коли займається особистими справами. Проте у зазначений вище час її телефон просто лежав на одному місці.

Одяг та ходьба підозрюваного

Коваль також підкреслив, що Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі імовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі. До того ж, чоловік проживає поблизу місця вчинення злочину та добре орієнтується на місцевості.



Одяг з такими символами носить Антоненко

Ще одним важливим фактом є те, що на відео з камер спостереження видно, що особа, яка закладала вибухівку, накульгує. Напередодні, у лютому 2016 року, Антоненку якраз провели операцію на нозі. У соцмережах чоловік навіть публікував фото з лікарні.

Як закладали вибухівку під авто Павла Шеремета: дивіться відео

Що відомо про вбивство Павла Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:

• професійна журналістська діяльність,

• особисті неприязні стосунки,

• дестабілізація обстановки в Україні,

• помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.