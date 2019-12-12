Взрывчатку под авто Шеремета заложили Антоненко и Кузьменко: заключение эксперта

Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством Павла Шеремета. Именно они, по мнению следствия, участвовали в закладке взрывного устройства под авто известного журналиста.

К таким выводам следствие пришло после проведения комплексной экспертизы. Об этом во время брифинга МВД относительно убийства Павла Шеремета рассказал глава Нацполиции Украины Евгений Коваль.

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Выводы экспертов

Согласно его словам, на экспертизу были переданы, в частности, записи с камер видеонаблюдения вблизи места взрыва автомобиля Шеремета, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лица.



Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко

После проведения комплексной экспертизы, в которую входит психологическая, создание фотопортретов, а также исследования походки, эксперты предоставили следующие выводы:

► Лицо мужского пола, что участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета – это Андрей Антоненко.

► Лицом женского пола, что закладывала взрывчатку под авто журналиста, является Юлия Кузьменко.



Брифинг МВД относительно убийства Павла Шеремета

Телефонный трафик

Эти выводы также подтверждаются анализом трафика подозреваемых в момент совершения преступления. В частности телефоны Антоненко были выключенными с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года, что является нехарактерным для его поведения.

Кузьменко вообще не пользовалась телефоном с 19:36 19 июля до 9:19 20 июля. Такое отсутствие активности у нее наблюдается только в даты совершения преступления в отношении Шеремета. Обычно она использует телефон утром на работе, когда завозит ребенка в школу или когда занимается личными делами. Однако в указанное выше время ее телефон просто лежал на одном месте.

Одежда и походка подозреваемого

Коваль также подчеркнул, что Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – идентичные были зафиксированы на одежде того, кто заложил взрывчатку. К тому же, мужчина проживает вблизи места совершения преступления и хорошо ориентируется на местности.



Одежду с такими символами носит Антоненко

Еще одним важным фактом является то, что на видео с камер наблюдения видно, что лицо, которое закладывало взрывчатку, прихрамывает. Накануне, в феврале 2016 года, Антоненко как раз перенес операцию на ноге. В соцсетях мужчина даже публиковал фото из больницы.

Как закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета: смотрите видео

Что известно об убийстве Павла Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля. Следствие выделяло 4 главных версии мотивов убийства:

• профессиональная журналистская деятельность,

• личные неприязненные отношения,

• дестабилизация обстановки в Украине,

• ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.