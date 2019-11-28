Піар заради "лайків"? Все, що варто знати про справу щодо погроз Зеленському

Слідчі ДБР 28 листопада провели обшуки у волонтерки Марусі Звіробій. У чому підозрюють волонтерку і що їй загрожує, – в матеріалі 24 каналу.

Державне бюро розслідувань повідомило, що скерувало до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивства президента України Володимира Зеленського.

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Які наслідки справи про замах на президента Зеленського?

Як говорить юрист Василь Мірошниченко, формально ДБР має право розслідувати цю справу.

Може, Звіробій і готувалася до терористичного акту. Ми не знаємо всіх матеріалів слідства. Приміром, є свідки, які стверджують, що Звіробій купувала зброю, розробляла план злочину, намагалася залучити спільників,

– зауважує Василь Мірошниченко.



Чи допустимо для нардепа нецензурні публічні вислови на адресу президента? / Фото соцмереж

Натомість юрист-кримінолог Анна Маляр підкреслює: слідство мусить довести низку фактів:

чи була у автора слів, схожих на погрозу, мета – донести ці слова до президента. Чи це піар заради "лайків"?

чи можна вважати акаунт будь-якого користувача соцмережі інструментом донесення погроз президенту особисто?

чи вважається "донесенням погрози до президента", коли це йому переповіли треті особи чи передали посилання на відео з погрозою?

проведення лінгвістичної експертизи, щоб точно встановити, чи була у словах Федини і Звіробій саме погроза.

Чому відео стало підставою для кримінального провадження?

За словами речниці ДБР Анжеліки Іванової, мовиться про конкретні погрози на адресу президента України Володимира Зеленського, пов’язані з виконанням ним його державних функцій. І це причина для реєстрації кримінального провадження.

ДБР проводить обшук у Звіробій: відео

Як пояснює Анна Маляр, для тих, у кого закралась думка: невже хтось сприйняв серйозно ці погрози, треба розуміти, чим звичайні громадяни відрізняються від державних діячів.

Якщо погрожують простій людині, то для кримінальної відповідальності у тому відео підстав не було. Інша справа, якщо мова йде про погрози офіційній особі.

Для кримінальної відповідальності достатньо вимовити у серцях фразу, схожу на погрозу державному діячу і донести у будь-який спосіб цю "погрозу" самому державному діячу,

– наголошує Анна Маляр.

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Що інкримінують Федині і Звіробій і які слідчі дії проводить ДБР?

ДБР направило до прокуратури проєкт повідомлення про згоду Верховної Ради на притягнення нардепа Федини до кримінальної відповідальності за статтею 346 ККУ – погроза вбивства президента. Далі будуть процедурні моменти. Спочатку прокуратура має це погодити, а вже потім ГПУ направляє проєкт про надання дозволу парламенту на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.



У Звіробій вилучили дві рушниці / Фото соцмереж

До Марусі Звіробій 28 листопада ДБР прийшли з обшуками її будинку, який розташований у селі Калинівка на Київщині. За словами адвоката Андрія Писаренка, його підзахисній інкримінують три статті ККУ: 109, 112, 346. Посягання на державного діяча, погроза і заклик до повалення конституційного ладу. Це до п’яти років позбавлення волі. За погрози державному діячеві – до 15 років. Про затримання Звіробій наразі не мовиться.

Слідчі вилучили три мобільних телефони, блокнот із особистими записами. Мисливський карабін і гладкоствольну мисливську рушницю. Відповідно до Цивільного кодексу, це не є речами, які вилучені з обороту і обмежені в цивільному обороті,

– говорить адвокат Андрій Писаренко.

За його словами, були й порушення: обшук почали до приїзду адвоката і в присутності малолітньої дитини.

Наразі слідчі дії тривають, тому про конкретні наслідки говорити рано. На думку Василя Мірошниченка, все може обмежитися обшуками і допитами. З іншого боку, є питання політичної етики і культури. Дивно чути від політичних діячів ненормативну лексику на адресу глави держави, що межує із закликами до вбивства. Для цивілізованих країн такі вислови не допустимі, якщо ти претендуєш на роль виразника народних інтересів. І такі вислови точно привід для позову щодо захисту честі. Не кажучи про те, що, навіть, якщо з правової точки зору ці слова не є реальною погрозою, багато хто може сприйняти їх як заохочення до дій.

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Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)