Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
Следователи Государственного бюро расследований 28 ноября провели обыски у волонтера Маруси Зверобой. В чем подозревают волонтера и что ей грозит, – в материале 24 канала.
Государственное бюро расследований сообщило, что направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского.
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Какие последствия дела о покушении на президента Зеленского?
Как говорит юрист Василий Мирошниченко, формально ГБР имеет право расследовать это дело.
Может, Зверобой и готовилась к террористическому акту. Мы не знаем всех материалов следствия. К примеру, есть свидетели, которые утверждают, что Зверобой покупала оружие, разрабатывала план преступления, пыталась привлечь сообщников,
– говорит Василий Мирошниченко.
Допустимо ли для нардепа нецензурные публичные высказывания в адрес президента? / Фото соцсетей
Но юрист-криминолог Анна Маляр подчеркивает: следствие должно доказать ряд фактов:
- была ли у автора слов, похожих на угрозу, цель – донести эти слова до президента. Или это пиар ради "лайков"?
- можно ли считать аккаунт любого пользователя соцсети инструментом донесения угроз президенту лично?
- считается ли "донесением угрозы до президента", когда это ему рассказали третьи лица или передали ссылку на видео с угрозой?
- проведение лингвистической экспертизы, чтобы точно установить, была ли в словах Федины и Зверобой именно угроза.
Почему видео стало основанием для уголовного производства?
По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, речь идет о конкретных угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского, связанные с выполнением им его функций. И это причина для регистрации уголовного производства.
ГБР проводит обыск у Зверобой: видео
Как объясняет Анна Маляр, для тех, у кого закралась мысль: неужели кто-то воспринял всерьез эти угрозы, надо понимать, чем обычные граждане отличаются от государственных деятелей.
Если угрожают простому человеку, то для уголовной ответственности в том видео оснований не было. Другое дело, если речь идет об угрозах официальному лицу.
Для уголовной ответственности достаточно произнести в сердцах фразу, похожую на угрозу государственному деятелю и донести в любой способ эту "угрозу" самому государственному деятелю,
– отмечает Анна Маляр.
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Что инкриминируют Федине и Зверобой и какие следственные действия проводит ГБР?
ГБР направило в прокуратуру проект сообщения о согласии Верховной Рады на привлечение нардепа Федины к уголовной ответственности по статье 346 УК – угроза убийства президента. Далее будут процедурные моменты. Сначала прокуратура должна это согласовать, а потом ГПУ направляет проект о предоставлении разрешения парламента на привлечение Федины к уголовной ответственности.
У Зверобой изъяли два ружья / Фото из соцсетей
К Марусе Зверобой 28 ноября ГБР пришли с обысками ее дома, который расположен в селе Калиновка Киевской области. По словам адвоката Андрея Писаренко, его подзащитной инкриминируют три статьи УК: 109, 112, 346. Посягательство на государственного деятеля, угроза и призыв к свержению конституционного строя. Это до пяти лет лишения свободы. За угрозы государственному деятелю – до 15 лет. О задержании Зверобой пока не говорится.
Следователи изъяли три мобильных телефона, блокнот с личными записями. Охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье. Согласно Гражданскому кодексу, это не вещи, которые изъяты из оборота и ограниченны в гражданском обороте,
– говорит адвокат Андрей Писаренко.
По его словам, были и нарушения: обыск начали до приезда адвоката и в присутствии малолетнего ребенка.
Сейчас следственные действия продолжаются, поэтому о конкретных последствиях говорить рано. По мнению Василия Мирошниченко, все может ограничиться обысками и допросами. С другой стороны, вопрос политической этики и культуры. Странно слышать от политических деятелей ненормативную лексику в адрес главы государства, граничащую с призывами к убийству. Для цивилизованных стран такие высказывания недопустимы, если ты претендуешь на роль выразителя народных интересов. И такие высказывания точно повод для иска о защите чести. Не говоря о том, что даже если с правовой точки зрения эти слова не являются реальной угрозой, многие могут воспринять их как поощрение к действиям.
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Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)