Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому

Следователи Государственного бюро расследований 28 ноября провели обыски у волонтера Маруси Зверобой. В чем подозревают волонтера и что ей грозит, – в материале 24 канала.

Государственное бюро расследований сообщило, что направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского.

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Какие последствия дела о покушении на президента Зеленского?

Как говорит юрист Василий Мирошниченко, формально ГБР имеет право расследовать это дело.

Может, Зверобой и готовилась к террористическому акту. Мы не знаем всех материалов следствия. К примеру, есть свидетели, которые утверждают, что Зверобой покупала оружие, разрабатывала план преступления, пыталась привлечь сообщников,

– говорит Василий Мирошниченко.



Допустимо ли для нардепа нецензурные публичные высказывания в адрес президента? / Фото соцсетей

Но юрист-криминолог Анна Маляр подчеркивает: следствие должно доказать ряд фактов:

была ли у автора слов, похожих на угрозу, цель – донести эти слова до президента. Или это пиар ради "лайков"?

можно ли считать аккаунт любого пользователя соцсети инструментом донесения угроз президенту лично?

считается ли "донесением угрозы до президента", когда это ему рассказали третьи лица или передали ссылку на видео с угрозой?

проведение лингвистической экспертизы, чтобы точно установить, была ли в словах Федины и Зверобой именно угроза.

Почему видео стало основанием для уголовного производства?

По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, речь идет о конкретных угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского, связанные с выполнением им его функций. И это причина для регистрации уголовного производства.

ГБР проводит обыск у Зверобой: видео

Как объясняет Анна Маляр, для тех, у кого закралась мысль: неужели кто-то воспринял всерьез эти угрозы, надо понимать, чем обычные граждане отличаются от государственных деятелей.

Если угрожают простому человеку, то для уголовной ответственности в том видео оснований не было. Другое дело, если речь идет об угрозах официальному лицу.

Для уголовной ответственности достаточно произнести в сердцах фразу, похожую на угрозу государственному деятелю и донести в любой способ эту "угрозу" самому государственному деятелю,

– отмечает Анна Маляр.

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Что инкриминируют Федине и Зверобой и какие следственные действия проводит ГБР?

ГБР направило в прокуратуру проект сообщения о согласии Верховной Рады на привлечение нардепа Федины к уголовной ответственности по статье 346 УК – угроза убийства президента. Далее будут процедурные моменты. Сначала прокуратура должна это согласовать, а потом ГПУ направляет проект о предоставлении разрешения парламента на привлечение Федины к уголовной ответственности.



У Зверобой изъяли два ружья / Фото из соцсетей

К Марусе Зверобой 28 ноября ГБР пришли с обысками ее дома, который расположен в селе Калиновка Киевской области. По словам адвоката Андрея Писаренко, его подзащитной инкриминируют три статьи УК: 109, 112, 346. Посягательство на государственного деятеля, угроза и призыв к свержению конституционного строя. Это до пяти лет лишения свободы. За угрозы государственному деятелю – до 15 лет. О задержании Зверобой пока не говорится.

Следователи изъяли три мобильных телефона, блокнот с личными записями. Охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье. Согласно Гражданскому кодексу, это не вещи, которые изъяты из оборота и ограниченны в гражданском обороте,

– говорит адвокат Андрей Писаренко.

По его словам, были и нарушения: обыск начали до приезда адвоката и в присутствии малолетнего ребенка.

Сейчас следственные действия продолжаются, поэтому о конкретных последствиях говорить рано. По мнению Василия Мирошниченко, все может ограничиться обысками и допросами. С другой стороны, вопрос политической этики и культуры. Странно слышать от политических деятелей ненормативную лексику в адрес главы государства, граничащую с призывами к убийству. Для цивилизованных стран такие высказывания недопустимы, если ты претендуешь на роль выразителя народных интересов. И такие высказывания точно повод для иска о защите чести. Не говоря о том, что даже если с правовой точки зрения эти слова не являются реальной угрозой, многие могут воспринять их как поощрение к действиям.

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Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)