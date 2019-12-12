Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко своей жертвой выбрала еще и Марусю Зверобой

По версии следствия, волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, планировала дестабилизировать ситуацию в Украине. Выбрала она для этого сакральную жертву из числа известных в обществе лиц, а именно женщин. Этой жертвой стала волонтер Маруся Зверобой.

Как рассказал глава Нацполиции Евгений Коваль на брифинге по убийству Павла Шеремета, во время одного из телефонных разговоров со своей подругой Кузьменко обсуждала противоправные действия в отношении вероятной жертвы, и эти действия должны были бы всколыхнуть общество. Собеседницы в этом контексте вспоминают свою знакомую – известную волонтерку и активистку Марусю Зверобой, как возможную сакральную жертву.

Также на брифинге обнародовали один из таких телефонных разговоров, в котором говорится почему они выбрали Зверобой.

По словам женщин, надо было женщину, чтобы "переплюнуть попсовую "Слугу народа". Поэтому Кузьменко предложила использовать Зверобой на фоне скандала с их участием об угрозе Зеленскому.

"Наши украинцы стремятся к жертвенности. Нам нужна жертва, которую должна спасти вся Украина", – отметила собеседница Кузьменко.

По их словам, Маруся оптимально подходит на эту роль, поскольку умеет очень хорошо говорить. Также за Зверобой, по их мнению, станут все, кто воевал, в том числе женщины.