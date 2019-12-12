Не хочу, чтобы дело превратилось в сериал, – Зеленский о расследовании убийства Шеремета

Одним из наиболее приоритетных для расследования дел в Украине президент Зеленский назвал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он поблагодарил правоохранителей за выполненную работу и выразил надежду: вскоре поймают и организатора преступления.

Глава государства присутствовал на брифинге МВД по новым деталям резонансного дела. Во время короткого выступления он добавил, что подобных дел в Украине еще очень много.

Основное: Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали: что известно следствию на данный момент

У нас несколько месяцев назад был откровенный разговор по этому делу. Это одно из приоритетных дел, которое следует раскрыть, для меня и моей команды. Возможные убийцы сегодня были задержаны. Многие ответы мы сегодня получили. На вопрос, кто заказчик – вскоре тоже обязательно найдется ответ,

– отметил глава государства.

Он добавил, когда заказчик найдется, то произойдет "третья и последняя такая встреча" (брифинг правоохранителей – 24 канал) по этому громкому делу.

Я не хочу, чтобы это стало сериалом... К сожалению, в Украине таких дел еще много. И мы обязательно найдем все ответы. Надеюсь, все преступники будут наказаны,

– добавил президент.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. По словам следователей, убийство совершили с целью дестабилизации ситуации в стране. Спустя 3 года после убийства, 12 декабря, в МВД сообщили о задержании 5 фигурантов дела: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко; еще 2 подозреваемых – семью Грищенко задержали ранее по подозрению в покушении на другого человека.