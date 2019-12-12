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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Не хочу, чтобы дело превратилось в сериал, – Зеленский о расследовании убийства Шеремета

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      Владимир Зеленский / Getty images

      Одним из наиболее приоритетных для расследования дел в Украине президент Зеленский назвал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он поблагодарил правоохранителей за выполненную работу и выразил надежду: вскоре поймают и организатора преступления.

      Глава государства присутствовал на брифинге МВД по новым деталям резонансного дела. Во время короткого выступления он добавил, что подобных дел в Украине еще очень много.

      Основное: Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали: что известно следствию на данный момент

      У нас несколько месяцев назад был откровенный разговор по этому делу. Это одно из приоритетных дел, которое следует раскрыть, для меня и моей команды. Возможные убийцы сегодня были задержаны. Многие ответы мы сегодня получили. На вопрос, кто заказчик – вскоре тоже обязательно найдется ответ,
      – отметил глава государства.

      Он добавил, когда заказчик найдется, то произойдет "третья и последняя такая встреча" (брифинг правоохранителей – 24 канал) по этому громкому делу.

      Я не хочу, чтобы это стало сериалом... К сожалению, в Украине таких дел еще много. И мы обязательно найдем все ответы. Надеюсь, все преступники будут наказаны,
      – добавил президент.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?
      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. По словам следователей, убийство совершили с целью дестабилизации ситуации в стране. Спустя 3 года после убийства, 12 декабря, в МВД сообщили о задержании 5 фигурантов дела: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко; еще 2 подозреваемых – семью Грищенко задержали ранее по подозрению в покушении на другого человека.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Владимир Зеленский Криминальные новости Президент Украины Журналисты
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