Не хочу, щоб справа перетворилась у серіал, – Зеленський про розслідування вбивства Шеремета

Однією із найбільш пріоритетних для розслідування справ в Україні президент Зеленський назвав справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він подякував правоохоронцям за виконану роботу і висловив сподівання: невдовзі спіймають і організатора злочину.

Глава держави був присутній на брифінгу МВС щодо нових деталей резонансної справи. Під час короткого виступу він додав, що схожих справ в Україні ще дуже багато.

Основне: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео

У нас декілька місяців тому була відверта розмова щодо цієї справи. Це є одна з пріоритетних справ, яку слід розкрити, для мене та моєї команди. Імовірні вбивці сьогодні були затримані. Багато відповідей ми сьогодні отримали. На питання, хто замовник – невдовзі теж обов’язково знайдеться відповідь,

– наголосив глава держави.

Він додав, коли замовник знайдеться, то відбудеться "третя й остання така зустріч" (брифінг правоохоронців – 24 канал) щодо цієї гучної справи.

Я не хочу, щоб це стало серіалом…На жаль, в Україні таких справ ще багато. Та ми обов’язково знайдемо усі відповіді. Сподіваюсь, усі злочинці будуть покарані,

– додав президент.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. За словами слідчих, вбивство здійснили з метою дестабілізації ситуації у країні. Через понад 3 роки після вбивства, 12 грудня, у МВС повідомили про затримання 5 фігурантів справи: Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка; ще 2 підозрюваних – сім’ю Грищенків затримали раніше за підозрою у замаху на іншу особу.