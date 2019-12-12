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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Не хочу, щоб справа перетворилась у серіал, – Зеленський про розслідування вбивства Шеремета

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      Володимир Зеленський / Getty images

      Однією із найбільш пріоритетних для розслідування справ в Україні президент Зеленський назвав справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він подякував правоохоронцям за виконану роботу і висловив сподівання: невдовзі спіймають і організатора злочину.

      Глава держави був присутній на брифінгу МВС щодо нових деталей резонансної справи. Під час короткого виступу він додав, що схожих справ в Україні ще дуже багато.

      Основне: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео

      У нас декілька місяців тому була відверта розмова щодо цієї справи. Це є одна з пріоритетних справ, яку слід розкрити, для мене та моєї команди. Імовірні вбивці сьогодні були затримані. Багато відповідей ми сьогодні отримали. На питання, хто замовник – невдовзі теж обов’язково знайдеться відповідь,
      – наголосив глава держави.

      Він додав, коли замовник знайдеться, то відбудеться "третя й остання така зустріч" (брифінг правоохоронців – 24 канал) щодо цієї гучної справи.

      Я не хочу, щоб це стало серіалом…На жаль, в Україні таких справ ще багато. Та ми обов’язково знайдемо усі відповіді. Сподіваюсь, усі злочинці будуть покарані,
      – додав президент.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. За словами слідчих, вбивство здійснили з метою дестабілізації ситуації у країні. Через понад 3 роки після вбивства, 12 грудня, у МВС повідомили про затримання 5 фігурантів справи: Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка; ще 2 підозрюваних – сім’ю Грищенків затримали раніше за підозрою у замаху на іншу особу.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Володимир Зеленський Кримінальні новини Журналісти Президент України
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