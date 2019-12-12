Не хочу, щоб справа перетворилась у серіал, – Зеленський про розслідування вбивства Шеремета
Однією із найбільш пріоритетних для розслідування справ в Україні президент Зеленський назвав справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він подякував правоохоронцям за виконану роботу і висловив сподівання: невдовзі спіймають і організатора злочину.
Глава держави був присутній на брифінгу МВС щодо нових деталей резонансної справи. Під час короткого виступу він додав, що схожих справ в Україні ще дуже багато.
Основне: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео
У нас декілька місяців тому була відверта розмова щодо цієї справи. Це є одна з пріоритетних справ, яку слід розкрити, для мене та моєї команди. Імовірні вбивці сьогодні були затримані. Багато відповідей ми сьогодні отримали. На питання, хто замовник – невдовзі теж обов’язково знайдеться відповідь,
– наголосив глава держави.
Він додав, коли замовник знайдеться, то відбудеться "третя й остання така зустріч" (брифінг правоохоронців – 24 канал) щодо цієї гучної справи.
Я не хочу, щоб це стало серіалом…На жаль, в Україні таких справ ще багато. Та ми обов’язково знайдемо усі відповіді. Сподіваюсь, усі злочинці будуть покарані,
– додав президент.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. За словами слідчих, вбивство здійснили з метою дестабілізації ситуації у країні. Через понад 3 роки після вбивства, 12 грудня, у МВС повідомили про затримання 5 фігурантів справи: Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка; ще 2 підозрюваних – сім’ю Грищенків затримали раніше за підозрою у замаху на іншу особу.