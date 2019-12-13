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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Убийство Шеремета: Лещенко отметил интересные детали о следствии и подозреваемых

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      Чтобы установить сеть организаторов убийства Шеремета, полиция прибегла к нескольким провокациям / Фото с фейсбука Павла Шеремета

      Журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко рассказал, что следствие смогло установить сеть заговорщиков по делу об убийстве Павла Шеремета, прибегнув к ряду "провокаций". В частности, правоохранители целенаправленно вручили повестку на допрос одному из фигурантов.

      Говорится об Иване Вакуленко, псевдо "Пистолет". Детали дела Лещенко опубликовал в своем телеграмм-канале.

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      "Пистолету" вручили повестку не просто с номером дела, а с пометкой "дело Шеремета", чтобы отследить, как заговорщики начнут созваниваться. В итоге фигурант застрелился,
      – подчеркнул журналист.

      По его словам, еще одной такой провокацией была продажа телефона, который находился на прослушке, еще одному фигуранту дела, который уже находился под стражей.

      "Он по нему созванивался с другими фигурантами, поскольку это была единственная связь с внешним миром. О раскрытии убийства Шеремета хотели сообщить еще на прошлой неделе, но ждали экспертизы из Великобритании, которая пришла позже, чем было запланировано", – рассказал Сергей Лещенко .

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета

      • Яна Дугар – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Закладывала взрывчатку под авто Шеремета.
      • Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант. Закладывал взрывчатку под авто Шеремета.
      • Владислав Грищенко – ветеран войны в Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по другому делу – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Сергей Лещенко - новости Убийство Павла Шеремета Полиция
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