Убийство Шеремета: Лещенко отметил интересные детали о следствии и подозреваемых

Журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко рассказал, что следствие смогло установить сеть заговорщиков по делу об убийстве Павла Шеремета, прибегнув к ряду "провокаций". В частности, правоохранители целенаправленно вручили повестку на допрос одному из фигурантов.

Говорится об Иване Вакуленко, псевдо "Пистолет". Детали дела Лещенко опубликовал в своем телеграмм-канале.

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"Пистолету" вручили повестку не просто с номером дела, а с пометкой "дело Шеремета", чтобы отследить, как заговорщики начнут созваниваться. В итоге фигурант застрелился,

– подчеркнул журналист.

По его словам, еще одной такой провокацией была продажа телефона, который находился на прослушке, еще одному фигуранту дела, который уже находился под стражей.

"Он по нему созванивался с другими фигурантами, поскольку это была единственная связь с внешним миром. О раскрытии убийства Шеремета хотели сообщить еще на прошлой неделе, но ждали экспертизы из Великобритании, которая пришла позже, чем было запланировано", – рассказал Сергей Лещенко .

Список подозреваемых в убийстве Шеремета