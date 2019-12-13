Вбивство Шеремета: Лещенко вказав на цікаві деталі про слідство і підозрюваних
Журналіст та екснардеп Сергій Лещенко розповів, що слідство змогло встановити мережу змовників у справі про вбивство Павла Шеремета, вдавшись до низки "провокацій". Зокрема, правоохоронці цілеспрямовано вручили повістку на допит одному з фігурантів.
Мовиться про Івана Вакуленка на псевдо "Пістолет". Деталі справи Лещенко опублікував у своєму телеграм-каналі.
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"Пістолету" вручили повістку не просто з номером справи, а з поміткою "справа Шеремета", щоб відслідкувати, як змовники почнуть здзвонюватися. У підсумку фігурант застрелився,
– підкреслив журналіст.
За його словами, ще однією такою провокацією був продаж телефона, який перебував на прослушці, ще одному фігуранту справи, який вже перебував під вартою.
"Він по ньому здзвонювався з іншими фігурантами, оскільки це був єдиний зв'язок із зовнішнім світом. Про розкриття вбивства Шеремета хотіли повідомити ще минулого тижня, але чекали експертизи з Великої Британії, яка прийшла пізніше, ніж було заплановано", – розповів Сергій Лещенко.
Список підозрюваних у вбивстві Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Закладала вибухівку під авто Шеремета.
- Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Закладав вибухівку під авто Шеремета.
- Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.