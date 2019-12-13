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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Вбивство Шеремета: Лещенко вказав на цікаві деталі про слідство і підозрюваних

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      Щоб встановити мережу організаторів вбивства Шеремета, поліція вдалася до кількох провокацій / фото з фейсбуку Павла Шеремета

      Журналіст та екснардеп Сергій Лещенко розповів, що слідство змогло встановити мережу змовників у справі про вбивство Павла Шеремета, вдавшись до низки "провокацій". Зокрема, правоохоронці цілеспрямовано вручили повістку на допит одному з фігурантів.

      Мовиться про Івана Вакуленка на псевдо "Пістолет". Деталі справи Лещенко опублікував у своєму телеграм-каналі.

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      "Пістолету" вручили повістку не просто з номером справи, а з поміткою "справа Шеремета", щоб відслідкувати, як змовники почнуть здзвонюватися. У підсумку фігурант застрелився,
      – підкреслив журналіст.

      За його словами, ще однією такою провокацією був продаж телефона, який перебував на прослушці, ще одному фігуранту справи, який вже перебував під вартою.

      "Він по ньому здзвонювався з іншими фігурантами, оскільки це був єдиний зв'язок із зовнішнім світом. Про розкриття вбивства Шеремета хотіли повідомити ще минулого тижня, але чекали експертизи з Великої Британії, яка прийшла пізніше, ніж було заплановано", – розповів Сергій Лещенко.

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Закладала вибухівку під авто Шеремета.
      • Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Закладав вибухівку під авто Шеремета.
      • Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Вбивство Павла Шеремета Сергій Лещенко - новини
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