Вбивство Шеремета: Лещенко вказав на цікаві деталі про слідство і підозрюваних

Журналіст та екснардеп Сергій Лещенко розповів, що слідство змогло встановити мережу змовників у справі про вбивство Павла Шеремета, вдавшись до низки "провокацій". Зокрема, правоохоронці цілеспрямовано вручили повістку на допит одному з фігурантів.

Мовиться про Івана Вакуленка на псевдо "Пістолет". Деталі справи Лещенко опублікував у своєму телеграм-каналі.

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"Пістолету" вручили повістку не просто з номером справи, а з поміткою "справа Шеремета", щоб відслідкувати, як змовники почнуть здзвонюватися. У підсумку фігурант застрелився,

– підкреслив журналіст.

За його словами, ще однією такою провокацією був продаж телефона, який перебував на прослушці, ще одному фігуранту справи, який вже перебував під вартою.

"Він по ньому здзвонювався з іншими фігурантами, оскільки це був єдиний зв'язок із зовнішнім світом. Про розкриття вбивства Шеремета хотіли повідомити ще минулого тижня, але чекали експертизи з Великої Британії, яка прийшла пізніше, ніж було заплановано", – розповів Сергій Лещенко.

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