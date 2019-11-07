Убийство Шеремета: задержали супругов-бойцов АТО, которые могут быть причастны к делу

Полиция задержала бывших добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко по подозрению в подготовке взрыва. Это дело могут связать с убийством в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

Владислава Грищенко с позывным "Буча" задержали 24 сентября, его жену Инну с позывным "Пума" – 5 ноября. Су д взял обоих под стражу на время расследования, сообщает "Украинская правда".

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В чем именно подозревают супругов-бойцов АТО?

Супругов Грищенко подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Соответствующее дело было открыто в июле 2018 года. По версии следствия, супругам и их знакомому, бойцу АТО Ивану Вакуленко заказали убийство жителя Ивано-Франковской области, 61-летнего Михаила Чекурака. Последнего сейчас тоже судят за нападение, грабеж и подрыв дома.

Все трое фигурантов дела якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к автомобилю Чекурака в городе Косове. Однако взрывчатка не сработала, поскольку ее заметила предполагаемая жертва.

Ранее это дело расследовала Ивано-Франковская полиция под руководством местной прокуратуры. А сегодня расследованием занимается Главное управление Нацполиции в Киеве. Дело передали в столицу с формулировкой "в связи с причастностью к другим преступлениям". Однако судя по материалам производства, которое есть у журналистов, в деле не упоминаются другие преступления, кроме косовского. Об этом также сказал адвокат Маси Найем, который представлял Грищенко в суде.



Супруги Грищенко / Фото из открытых источников

Почему дело супругов Грищенко может быть связано с делом Шеремета?

Все потому, что расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства Шеремета. В то же время в Нацполиции назвали перевод дела в Киев "нормальной практикой".

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Третий фигурант дела Грищенко, которого следствие называет их сообщником, Вакуленко умер 18 октября. Официальная версия – самоубийство. По словам Инны Грищенко, за несколько дней до смерти Вакуленко вызвали на допрос именно по делу Шеремета.

Еще раньше было известно, что взрывчатку под авто Шеремета закладывали 2 человека – мужчина ростом 168-175 сантиметров с "испанской" бородкой и несколько ниже от него напарница. Супруги Грищенко имеют похожий на это описание вид.

У Владимира Грищенко еще до службы на Донбассе было 5 судимостей: за мошенничество, вымогательство, хулиганство, избиение, грабеж и кражу. Последний раз он досрочно вышел из тюрьмы в конце 2013 года.

В 2017 году Грищенко попросил досрочно снять последнюю судимость, ссылаясь на службу добровольцем, военные награды и положительную характеристику. Однако суд отказал в этом.

В 2016 году Грищенко в сотрудничестве с правоохранителями участвовал в инсценировке убийства. Он получил заказ на преступление, но не выполнил его и обратился в полицию. Впоследствии Грищенко рассказывал, что за работу на правоохранителей ему обстреляли окна и якобы планировали убить.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. Следствие выделяло 4 главных версии мотивов убийства: профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).