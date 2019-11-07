Зеленский пообещал "посадки" и результаты по делам Гандзюк, Шеремета и Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что обещанные посадки коррупционеров являются лишь вопросом времени и необходимостью подготовить все нужные материалы, чтобы дела не разваливались в судах.

"Бывшие политики не могут сейчас в этой системе, во-первых, это уже не схема, а система, найти себе место. И они его не найдут, пока мы живы, скажем так, в нормальном понимании этого слова. Они могут выезжать только за границу, но не все смогут уехать, и все люди уже это видят", – сказал Зеленский в интервью за рулем Tesla, которое опубликовал Офис Президента.

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Дела Гладковского, Дубневича, Пашинского и Микитася

Не слишком много посадок? Пока это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчука есть? Пашинский есть? Микитась есть? Дубневич есть? Есть,

– сказал глава государства.

Он добавил, что не все нардепы голосовали за снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, потому что боятся такого же отношения к себе.

"И правильно боятся – оно (отношение) будет таким. А дальше будут приговоры этим людям, о которых я говорил", – заверил президент.

Зеленский отметил, что если приговоров не будет, то "будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться".

Дела Гандзюк и Шеремета

В чем есть проблемы быстрых сразу посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы поняли, что должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере, все они будут,

– пообещал глава государства.

Дело Майдана

Он добавил, что делом Майдана сейчас начинает заниматься заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак.

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"Он должен создать группу, и уже ее создал. Действительно, рассматривалось дело 6 лет, и мы как общество не видим настоящих результатов этого сложного дела. Я уверен, что будут", – сказал Президент Украины.

Заметим, что на днях Государственное бюро расследований предупредило о временном приостановлении расследований преступлений, связанных с протестами на Майдане. Причина – чрезмерная нагрузка.