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      Зеленский пообещал "посадки" и результаты по делам Гандзюк, Шеремета и Майдана

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      Зеленский пообещал результаты по делам Гандзюк, Шеремета и Майдана
      Зеленский пообещал результаты по делам Гандзюк, Шеремета и Майдана / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что обещанные посадки коррупционеров являются лишь вопросом времени и необходимостью подготовить все нужные материалы, чтобы дела не разваливались в судах.

      "Бывшие политики не могут сейчас в этой системе, во-первых, это уже не схема, а система, найти себе место. И они его не найдут, пока мы живы, скажем так, в нормальном понимании этого слова. Они могут выезжать только за границу, но не все смогут уехать, и все люди уже это видят", – сказал Зеленский в интервью за рулем Tesla, которое опубликовал Офис Президента.

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      Дела Гладковского, Дубневича, Пашинского и Микитася

      Не слишком много посадок? Пока это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчука есть? Пашинский есть? Микитась есть? Дубневич есть? Есть,
      – сказал глава государства.

      Он добавил, что не все нардепы голосовали за снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, потому что боятся такого же отношения к себе.

      "И правильно боятся – оно (отношение) будет таким. А дальше будут приговоры этим людям, о которых я говорил", – заверил президент.

      Зеленский отметил, что если приговоров не будет, то "будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться".

      Дела Гандзюк и Шеремета

      В чем есть проблемы быстрых сразу посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы поняли, что должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере, все они будут,
      – пообещал глава государства.

      Дело Майдана

      Он добавил, что делом Майдана сейчас начинает заниматься заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак.

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      "Он должен создать группу, и уже ее создал. Действительно, рассматривалось дело 6 лет, и мы как общество не видим настоящих результатов этого сложного дела. Я уверен, что будут", – сказал Президент Украины.

      Заметим, что на днях Государственное бюро расследований предупредило о временном приостановлении расследований преступлений, связанных с протестами на Майдане. Причина – чрезмерная нагрузка.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Расследования Коррупция Олег Гладковский Ярослав Дубневич Убийство Павла Шеремета Дело Екатерины Гандзюк Евромайдан Виктор Чумак ГПУ
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