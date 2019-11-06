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      Дело Гандзюк не хотели расследовать, – Рябошапка

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      Рябошапка заявил, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк
      Рябошапка заявил, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк / "Днепроград"

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк есть огромная проблема, и касается она группы прокуроров. Именно поэтому здесь произошло мало сдвигов.

      Как подчеркнул он в комментарии изданию LB.ua, в деле об убийстве Екатерины Гандзюк есть огромная проблема, поэтому пришлось изменить группу прокуроров, которые этим вопросом занимались. Был ли со стороны прокуроров саботаж, Рябошапка прямо так и не ответил.

      Обратите внимание! Кому Рябошапка передал дело Гандзюк: детали расследования

      По его словам, проблема заключается в том, что дело Гандзюк не хотели расследовать по ряду причин.

      "Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы иметь результат. Только скажу, та среда, существовавшая в момент совершения преступления, на время осуществления расследования влияла на его результаты", - подытожил глава ГПУ.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: коротко

      Активистка и советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла около года назад. Медики длительное время пытались ей спасти жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть ее наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела получило ожоги.

      Заказчиков преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что к убийству Екатерины Гандзюк причастны председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука - Игорь Павловский.

      Кого уже наказали за нападение на Екатерину Гандзюк

      В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападающий Никита Грабчук - 6 годам тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4 годам заключения,
      • Виктор Горбунов - к 3 годам.

      В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Но он бежал за границу и находится в розыске.

      Подробнее! Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодняшний день

      4 ноября в годовщину смерти Екатерины Гандзюк в 40 городах Украины прошли акции памяти. Самый масштабный пикет состоялся в Киеве возле Офиса Президента.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ УБИЙСТВА ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК:

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Расследования ГПУ Дело Екатерины Гандзюк Руслан Рябошапка
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