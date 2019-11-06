Дело Гандзюк не хотели расследовать, – Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк есть огромная проблема, и касается она группы прокуроров. Именно поэтому здесь произошло мало сдвигов.

Как подчеркнул он в комментарии изданию LB.ua, в деле об убийстве Екатерины Гандзюк есть огромная проблема, поэтому пришлось изменить группу прокуроров, которые этим вопросом занимались. Был ли со стороны прокуроров саботаж, Рябошапка прямо так и не ответил.

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По его словам, проблема заключается в том, что дело Гандзюк не хотели расследовать по ряду причин.

"Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы иметь результат. Только скажу, та среда, существовавшая в момент совершения преступления, на время осуществления расследования влияла на его результаты", - подытожил глава ГПУ.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: коротко

Активистка и советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла около года назад. Медики длительное время пытались ей спасти жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть ее наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела получило ожоги.

Заказчиков преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что к убийству Екатерины Гандзюк причастны председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука - Игорь Павловский.

Кого уже наказали за нападение на Екатерину Гандзюк

В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

нападающий Никита Грабчук - 6 годам тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4 годам заключения,

Виктор Горбунов - к 3 годам.

В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Но он бежал за границу и находится в розыске.

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4 ноября в годовщину смерти Екатерины Гандзюк в 40 городах Украины прошли акции памяти. Самый масштабный пикет состоялся в Киеве возле Офиса Президента.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ УБИЙСТВА ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: