Кому Рябошапка передал дело Гандзюк: детали расследования

Почему до сих пор нет заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк, сколько получили исполнители и как новая ГПУ расследует это дело под руководством Рябошапки – в программе "После всего" рассказал адвокат в деле Екатерины Гандзюк Маси Найем.

"Расследование дела Гандзюк – не бездействие, а откровенный саботаж"

Почему до сих пор не названы заказчики Гандзюк?

– Думаю, что этому предшествовало определенное количество действий и бездействия, которое помешало нормально собрать доказательства во время расследования. Был определенный саботаж в самом начале, что позволило заказчикам иногда скрыть доказательства причастности, а иногда просто не дать возможности собрать их.

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– И самое главное – были определенные манипуляции в этом деле, которые довели до того, что одновременно два правоохранительных органа проводили расследование дела – СБУ и полиция – и только после смерти Кати это передали в СБУ. И это неправильно, потому что доказательства у одних следователей были одни, у других другие. Я слышал из СМИ о том, что полиция не передала до конца все материалы и следственно-розыскные действия. Это и должна была бы исследовать ГПУ, ведь она является руководством в этом деле.

– Напомню, что одним из исполнителей был господин Торбин, который работал когда-то в полиции Херсона, так что это подталкивает к тому, что это была бездеятельность. Скорее, это был откровенный саботаж. Когда даже выбирались эти исполнители, то я думаю, это было не просто так.



Погибшая Екатерина Гандзюк

Почему исполнители получили короткие сроки?

Кого наказали за нападение на Катю? В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

напавший на активистку Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

Виктор Горбунов – 3 года.

Многих людей поразило, что исполнители этого ужасного убийства получили от трех до шести лет лишения свободы. Максимальное наказание – 6 лет – получил Никита Грабчук, что непосредственно выливал кислоту. Прокуроры объясняли это тем, что исполнители пошли на сделку со следствием и за это получили смягченное наказание.



Никита Грабчук

– Относительно этого, то не было никакой коммуникации ни прокуратуры, ни СБУ. То есть были приговоры и действительно была сделка. Следователи обосновывали ее родителям Кати, что у них нет доказательств, поэтому пришлось пойти на такую сделку. В противном случае никакого расследования бы не было. Соглашение предусматривало предоставление следствию новых доказательств по Мангеру, Гордееву и другим людям. Однако, доказательств нет.

– Схема действует следующим образом: "Исполнители не сдают заказчика, а тот в свою очередь платит деньги, чтобы им дали меньший срок". Также он считает, что единственным доказательством заказа являются показания человека, который скажет: "Мне заказывало убийство то или другое лицо".

Как работает ГПУ под руководством Рябошапки по этому делу?

– Из-за негативного опыта работы его предшественника Юрия Луценко, мы к заявлениям новой ГПУ относимся скептически. Одной из самых эффективных вещей, которые сейчас делает Рябошапка, является неразглашение данных досудебного расследования. Есть минус – в том, что генпрокурор, как и СБУ сейчас начали говорить о Гандзюк после анонса акции "Год без Кати".

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По словам Дмитрия Гнапа, несколько дней назад Рябошапка передал это дело под личный контроль своему заместителю Виктору Трепаку. Тот сказал, что тщательно им займется.

"Власть уже изменилась, но, увы, она тоже не очень хочет пока читать рекомендации и выводы ВСК по делу Гандзюк. Почему? Это вопрос не ко мне", – добавил Борислав Береза.

– Я думаю, что ему еще нужно дать время, возможно неделю-две. Мы вообще думали, что какие-то новости по делу Гандзюк будут 15 сентября или 1 октября. Если Рябошапка сказал о неделе, то мы подождем столько. Несколько дней назад прозвучал тезис о сроке в одну неделю.

– Господин Порошенко говорил популистские вещи, которые не были выполнены. Нужно ли сейчас критиковать Зеленского, который также обещает, но не имеет четких шагов? Думаю что ему стоит перечитать отчет ВСК.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 39% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

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