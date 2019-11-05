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      Как работает ГПУ под руководством Рябошапки по делу Гандзюк: ответ экспертов

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      Как работает ГПУ под руководством Рябошапки по делу Гандзюк
      Как работает ГПУ под руководством Рябошапки по делу Гандзюк / Фото с Фейсбук-страницы Сергея Гнедзилова

      В ответ на вопрос журналиста о деле Гандзюк на пресс-марафоне Владимир Зеленский сказал, что нужно дать время новому прокурору Руслану Рябошапке. Однако уже прошло более двух месяцев, а результатов по заказчикам убийства херсонской активистки до сих пор нет.

      Как работает новая Генеральная прокуратура под руководством Рябошапки – высказались адвокат в деле Гандзюк Маси Найем, журналист Дмитрий Гнап и экс-депутат Борислав Береза в программе "После всего" на 24 канале.

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      Так, адвокат заверил, что из-за негативного опыта работы предшественника Рябошапки Юрия Луценко, к заявлениям новой ГПУ относятся скептически.

      Одной из самых эффективных вещей, которые сейчас делает Рябошапка, является неразглашение данных досудебного расследования. Есть минус – в том, что генпрокурор, как и СБУ сейчас, начали говорить о Гандзюк после анонса акции "Год без Кати",
      – сказал адвокат.

      По словам Дмитрия Гнапа, несколько дней назад Рябошапка передал это дело под личный контроль своему заместителю Виктору Трепаку. Тот сказал, что тщательно им займется.

      "Власть уже изменилась, но, увы, она тоже не очень хочет пока читать рекомендации и выводы ВСК по делу Гандзюк. Почему? Это вопрос не ко мне", – добавил Борислав Береза.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 40% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

      Кого наказали за нападение на Катю? В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      • координатор покушения Сергей Торбін был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • напавший на активистку Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили и Алексею Левину (Москаленко). Однако еще в августе того же года он бежал за границу и находится в розыске.

      Кто заказчик? Заказчики преступления до сих пор не установлены и, соответственно, не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:

       

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      4 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Расследования Руслан Рябошапка ГПУ Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины Борислав Береза
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