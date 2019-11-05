Як працює ГПУ під керівництвом Рябошапки у справі Гандзюк: відповідь експертів

У відповідь на питання журналіста про справу Гандзюк на пресмарафоні Володимир Зеленський сказав, що потрібно дати час новому прокурору Руслану Рябошапці. Проте вже пройшло понад два місяці, а результатів по замовниках вбивства херсонської активістки досі немає.

Як працює нова Генеральна прокуратура під керівництвом Рябошапки – висловилися адвокат у справі Гандзюк Масі Найєм, журналіст Дмитро Гнап та ексдепутат Борислав Береза у програмі "Після всього" на 24 каналі.

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Так, адвокат запевнив, що через негативний досвід роботи його попередника Юрія Луценка, до заяв нової ГПУ ставляться скептично.

Одним із найефективніших речей, які зараз робить Рябошапка, є нерозголошення даних досудового розслідування. Є мінус – в тому, що генпрокурор, як і СБУ зараз, почали щоб говорити про Гандзюк після анонсу акції "Рік без Каті",

– сказав адвокат.

За словами Дмитра Гнапа, кілька днів тому Рябошапка передав цю справу під особистий контроль своєму заступнику Віктору Трепаку. Той сказав, що ретельно нею займеться.

"Влада вже змінилася, але, на жаль, вона теж не дуже хоче поки що читати рекомендації і висновки ТСК по справі Гандзюк. Чому? Це запитання не до мене", – додав Борислав Береза.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 39% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

Кого покарали за напад на Катю? У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили й Олексію Левіну (Москаленку). Однак, ще в серпні того ж року він втік за кордон і перебуває в розшуку.

Хто замовник? Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк: