Кому Рябошапка передав справу Гандзюк: деталі розслідування

Чому досі немає замовників нападу на Катерину Гандзюк, скільки отримали виконавці та як нова ГПУ розслідує цю справу під керівництвом Рябошапки – у програмі "Після всього" розповів адвокат у справі Катерини Гандзюк Масі Найєм.

"Розслідування справи Гандзюк – не бездіяльність, а відвертий саботаж"

Чому досі не названі замовники Гандзюк?

– Думаю, що цьому передувало певна кількість дій і бездіяльності, яка завадила нормально зібрати докази під час розслідування. Був певний саботаж на самому початку, що дозволило замовникам іноді приховати докази причетності, а іноді просто не дати можливості зібрати їх.

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– І найголовніше – були певні маніпуляції в цій справі, які довели до того, що одночасно два правоохоронних органи проводили розслідування справи – СБУ і поліція – і тільки після смерті Каті це передали до СБУ. І це неправильно, тому що докази в одних слідчих були одні, в інших – інші. Я чув зі ЗМІ про те, що поліція не передала до кінця всі матеріали та слідчо-розшукові дії. Це і мала б дослідили ГПУ, бо вона є керівництвом у цій справі.

– Нагадаю, що одним із виконавців був пан Торбін, який працював колись в поліції Херсону, то це підштовхує до того, що це була бездіяльність. Швидше, це була відвертий саботаж. Коли навіть обиралися ці виконавці, то я думаю, це було не просто так.



Загибла Катерина Гандзюк

Чому виконавці отримали короткі терміни?

Кого покарали за напад на Катю? У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

Багатьох людей вразило, що виконавці цього жахливого вбивства отримали лише від трьох до шести років позбавлення волі. Максимальне покарання – 6 років – отримав Микита Грабчук, що безпосередньо виливав кислоту. Прокурори пояснювали це тим, що виконавці пішли на угоду зі слідством і через це отримали пом'якшене покарання.



Микита Грабчук

– Щодо цього, то не було ніякої комунікації ні прокуратури, ні СБУ. Тобто були вироки й дійсно була угода. Слідчі обгрунтовували її батькам Каті так, що у них немає доказів, тому довелося піти на таку угоду. В іншому випадку ніякого розслідування б не було. Угода передбачала надання слідству нових доказів щодо Мангера, Гордеєва та інших людей. Однак, доказів не має.

– Схема діє наступним чином: "Виконавці не здають замовника, а той у свою чергу платить гроші, аби їм дали менший строк". Також він вважає, що єдиним доказом замовності є покази людини, яка скаже: "Мені замовляла вбивство та, або інша особа".

Як працює ГПУ під керівництвом Рябошапки у цій справі?

– Через негативний досвід роботи його попередника Юрія Луценка, ми до заяв нової ГПУ ставимося скептично. Одним із найефективніших речей, які зараз робить Рябошапка, є нерозголошення даних досудового розслідування. Є мінус – в тому, що генпрокурор, як і СБУ зараз, почали щоб говорити про Гандзюк після анонсу акції "Рік без Каті".

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За словами Дмитра Гнапа, кілька днів тому Рябошапка передав цю справу під особистий контроль своєму заступнику Віктору Трепаку. Той сказав, що ретельно нею займеться.

"Влада вже змінилася, але, на жаль, вона теж не дуже хоче поки що читати рекомендації і висновки ТСК по справі Гандзюк. Чому? Це запитання не до мене", – додав Борислав Береза.

– Я думаю, що йому ще потрібно дати час: можливо тиждень-два. Ми взагалі думали, що якісь новини по справі Гандзюк будуть 15 вересня чи 1 жовтня. Якщо Рябошапка сказав про тиждень, то ми почекаємо стільки. Декілька днів тому прозвучала теза про термін в один тиждень.

– Пан Порошенко говорив популістичні речі, які не були виконані. Чи потрібно зараз критикувати Зеленського, який також обіцяє, але не має чітких кроків, то думаю, що йому варто перечитати звіт ТСК.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 39% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

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