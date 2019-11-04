Від трьох до шести років: чому виконавцям звірячого вбивства Гандзюк дали так мало

"Рік без Каті" – сьогодні у багатьох містах України, у роковини смерті активістки Катерини Гандзюк, відбуваються акції протесту. Нагадаємо, 31 липня 2018 року на активістку напали, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 40% опіків тіла. Замовників так і не покарали.

Лише у червні 2019 року Покровський районний суд Дніпропетровської області нарешті виніс вирок п'ятьом виконавцям вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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Всі вони пішли на угоду зі слідством і визнали свою провину, тож отримали значно менші тюремні строки, ніж передбачено Кримінальним кодексом. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі, на пів року коротший термін отримав нападник Микита Грабачук, його співучасники – Володимир Васянович і В'ячеслав Вишневський – 4 роки. А Віктора Горбунова засудили до трьох років в'язниці.



У червні 2019 року суд виніс вирок п'ятьом виконавцям

Згідно з вироком суду, організатор злочину вирішив залякати Катерину Гандзюк. Виконавцям він пообіцяв п'ять тисяч доларів за перелом кінцівок активістки та три тисячі за травмування її сірчаною кислотою. Стверджують у ЗМІ.

За словами нового Генпрокурора Руслана Рябошапки, нині розслідування справи знову активувалось. І вже в найближчий час буде оприлюднено важливу інформацію з розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Багатьох людей вразило, що виконавці цього жахливого вбивства отримали лише від трьох до шести років позбавлення волі. Максимальне покарання – 6 років – отримав Микита Грабчук, що безпосередньо виливав кислоту. Прокурори пояснювали це тим, що виконавці пішли на угоду зі слідством і через це отримали пом'якшене покарання.

Щодо цього, то не було ніякої комунікації ні прокуратури, ні СБУ. Тобто були вироки й дійсно була угода. Слідчі обгрунтовували її батькам Каті так, що у них немає доказів, тому довелося піти на таку угоду. В іншому випадку ніякого розслідування б не було,

– пояснив адвокат у справі Катерини Гандзюк Масі Найєм.

У прямому ефірі програми "Після всього" з Дмитром Гнапом він наголосив, що угода передбачала надання слідству нових доказів щодо Мангера, Гордеєва та інших людей. Однак доказів не має, зауважив Найєм.

І чому цього не відбулося? Немає відповіді на це питання. Хоча я вважаю, що має бути відповідь у "героя України" Василя Грицака і в іншого фейкового героя Юрія Луценка,

– підкреслив Найєм.



Адвокат у справі Катерини Гандзюк Масі Найєм

Схема діє наступним чином: "Виконавці не здають замовника, а той у свою чергу платить гроші, аби їм дали менший строк". Також він вважає, що єдиним доказом замовності є покази людини, яка скаже: "Мені замовляла вбивство та, або інша особа".