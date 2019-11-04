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      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Напади на активістів: чи змінилася ситуація з приходом нової влади

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      За минулий рік одразу декілька активістів поплатилися життям за свою позицію. І досі жоден замовник вбивства не був покараний. Загалом у 2018 році зафіксовано понад 50 випадків нападів на активістів. У 2019 році ця статистика збільшилася до понад 70 випадків.

      Саме у річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк її друзі, родичі та небайдужі українці зібралися під Офісом Президента на Банковій, аби вчергове поставити питання: "Хто замовив Катю Гандзюк?".

      Читайте також: Збройний напад на активістку у Запоріжжі: нападника затримали правоохоронці

      Активіст та друг Катерини Віталій Устименко у прямому ефірі 24 каналу сказав, що у такий спосіб вони нагадують владі, що люді, які причетні до вбивства і досі не покарані. Він наголосив, що друзі активістки "вже не злізуть", поки не відбудеться справедливе покарання винних. 

      Хочеться вірити, що ще не пізно провести справжнє слідство. Про це говорить і чинний Генпрокурор. Він сказав, що відбуватиметься перегляд всіх цих справ, зокрема й справи Каті. Ми зі сторони громадянського суспільства робимо усе, аби ніхто не думав, що це питання буде забуте,
      – наголосив активіст.

      До слова, на Віталія Устименка в Одесі напали двоє невідомих з ножем. За його словами, нападники були дуже професійними та майже беземоційними. Вони в основному завдавали точних ударів в голову і по ребрах. Наразі двоє нападників, що скоїли злочин, вже понад рік перебувають у СІЗО. Однак, як сказав Віталій, слідче управління Національної поліції Одеси, де перебувала справа про напад на нього, не провело роботу і не виявило замовників. 

      Віталій підкреслив, що після зміни влади в Україні він отримав відповідь на клопотання і тепер його справу розслідуватиме інший слідчий орган. Хоча попередній Генпрокурор Луценко відмовляв йому у цьому. 

      Я вже можу говорити про реакцію нової влади й вона вселяє надію, що системність нападів на активістів зникне, – додав Устименко.

      ► Що відомо про замах на Катерину Гандзюк?

      На активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, проте її серце не витримало і 4 листопада 2018 року жінка померла в лікарні.

      У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      • координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,
      • нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      • причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      У причетності до вбивства підозрюють також Олексія Левіна, але він ще перебуває в розшуку. Замовники злочину досі не встановлені й відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Активісти Справа Катерини Гандзюк Жертви
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